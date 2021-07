Von Stephanie Kern

Mosbach. Schleiereulen sind Geheimniskrämer. Sie fliegen lautlos, sie lassen sich nicht sehen. Sie leben aber trotzdem nahe am Menschen. Man beschreibt Schleiereulen als Kulturfolger: eine Tierart, die in der Nähe des Menschen günstige Lebensbedingungen findet. Doch die Schleiereulen, die auf dem Hof von Karlheinz Frank genistet haben, brauchten (und brauchen) Hilfe.

Frank lebt auf dem Mosbacher Bergfeld. Im Vorgarten blühen Holunder, Mohn und Wildblumen um die Wette. In der Scheune hängt schon seit Jahren ein Nistkasten für Eulen. Etliche dieser Kästen hat der Nabu Mosbach in den vergangenen 30 Jahren in Kirchtürmen und Scheunen aufgehängt. Vor allem, weil die Tiere sonst durch ihren Kot zu sehr unliebsamen Gästen werden. Die Kästen sorgen dafür, dass nicht alles mit Kot verschmutzt wird. Schon lange wurde aber kein Kasten mehr von Schleiereulen besetzt. In diesem Jahr schon.

Minnegard Nickolaus und Fritz Ott sind seit Jahren für die Kontrolle der Kästen verantwortlich. Meistens werden sie von Turmfalken bezogen. Bei Karlheinz Frank war der Kasten noch nicht kontrolliert worden, bis Frank schlechte Nachrichten hatte. "Bei uns war der Kasten noch nie besetzt", erzählt er. Anfang April bemerkte er eine der Eulen, die später zu Eltern werden sollten. "Ob es ein Pärchen ist, wussten wir anfangs nicht." Und dann fand Frank eines Morgens eine tote Schleiereule im Umfeld der Scheune.

"Da waren wir schwer beunruhigt", sagt Minnegard Nickolaus. Zusammen mit ihrem Mann fuhr sie ins Bergfeld: Vier Junge saßen im Nistkasten. "Das Jüngste schien gerade geschlüpft zu sein, das Älteste muss um die acht Tage alt gewesen sein", berichtet Heinz Nickolaus. Ab diesem Zeitpunkt kam das Ehepaar jeden Tag von Neckarburken nach Mosbach.

Die Jungen wurden täglich gewogen, um sicherzugehen, dass der verbliebene Elternteil die Jungen versorgen kann. Das Nesthäkchen hat es leider nicht geschafft – es verstarb. Als das Gewicht der anderen drei kleinen Schleiereulen ein paar Tage lang nicht weiter stieg, fütterten die Nabu-Mitglieder zu. Zuerst Rindfleisch, inzwischen besorgen sie Mäuse aus dem Zoohandel und legen sie in den Nistkasten. Der verbliebene Elternteil (Heinz Nickolaus: "Wir würden von der Wahrscheinlichkeit her sagen, dass es die Mutter ist") kann diese Mäuse dann mitverfüttern.

Inzwischen sind die Nabu-Mitglieder etwas entspannter, die drei verbliebenen Jungen sind über den Berg. Ganz aus der Gefahrenzone ist der Eulennachwuchs aber noch nicht. "Die verstorbene Eule sah nicht unbedingt unterernährt aus", sagt Karlheinz Frank. "Es könnte sein, dass sie eine vergiftete Maus gefressen hat", macht Heinz Nickolaus auf ein Problem aufmerksam, das für Eulen (und andere Mäusejäger) zur tödlichen Gefahr werden könnte. "Wir haben jetzt alle Nachbarn dahingehend sensibilisiert", erzählt Karlheinz Frank. Denn die Verwendung von Mäusegift sei in der Landwirtschaft oft üblich. "Dabei sind die Schleiereulen der beste Schutz vor Mäusen", meint Heinz Nickolaus. Eine sechsköpfige Eulenfamilie könne schon gut und gerne 40 Mäuse am Tag verspeisen. "Das Vergiften ist kontraproduktiv", meint Nickolaus. Denn das tötet nicht nur Mäuse, sondern auch deren Jäger.

Vor 35 Jahren, als der Nabu die Nistkästen großflächig in der Region verteilt hat, habe man davon ausgehen können, dass sie im zweiten Jahr von Schleiereulen besetzt sein würden. Damals war der Populationsdruck so groß. Heute gilt die Eule zwar nicht als gefährdet, und die Naturschützer hoffen, dass die Tiere eben an anderen Stellen ihr heimliches Leben führen. Das Engagement für die Bergfelder Schleiereulen steht aber außer Frage.

Noch etwa vier bis sechs Wochen werden die Jungen in der Scheune von Karlheinz Frank leben. Wenn sie ausgeflogen sind, werden sie sich wahrscheinlich in der Nähe ein Plätzchen zum Leben suchen. Die Mutter (oder der Vater) wird die Jungen weiterhin versorgen. "Und ich werde den Nistkasten reinigen und hoffen, dass eine dieser Eulen im nächsten Jahr zurückkommt", sagt Frank.

Früher hatte übrigens nahezu jede Scheune ein Eulenloch. "Damals schienen die Bauern es zu nutzen, dass die Mausbestände durch diese Tiere ganz natürlich verkleinert werden", meint Heinz Nickolaus. Seine Frau Minnegard und auch die anderen Nabu-Mitglieder werden die Eulenkasten auch in den kommenden Jahren betreuen.

Der Erfolg, der auf dem Bergfeld mit einem Familiendrama begonnen hat, soll nicht in der Heimlichkeit der Eulen bleiben. Die Eulen sollen nah an den Menschen sein, das wünschen sich die Naturschützer. Und dass ihre Eulen in der Nähe bleiben und selbst irgendwann – ganz heimlich – eine Familie gründen. Aber hoffentlich ganz ohne Drama ...