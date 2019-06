Mosbach. (stm) An gleich zwei Bushaltestellen in der Pfalzgraf-Otto-Straße haben dieser Tage Bauarbeiten begonnen. Hintergrund ist der barrierefreie Ausbau weiterer Bushaltestellen. Aber auch der Straßenbelag und, wenn nötig, der Straßenuntergrund werden in diesem Zusammenhang an den Stellen erneuert, wo es dringend geboten ist.

Die Pfalzgraf-Otto-Straße ist einer der Straßen mit dem dichtesten Busverkehr im Mosbacher Stadtgebiet. Neben der Linie 833, die Obrigheim mit Mosbach und der Waldstadt im Halbstundentakt verbindet, gibt es weitere Linien nach Aglasterhausen und Haßmersheim, die jeweils einmal pro Stunde fahren. Gewerbeschule und Einkaufsmärkte sorgen für viele Fahrgäste, aber auch die Bewohner des angrenzenden Wohngebiets nutzen die Busse rege. Grund genug für die Verwaltung, die Haltestellen entsprechend der aktuellen gesetzlichen Vorgaben barrierefrei auszubauen. In diesem Zusammenhang werden auch drei bestehende Wartehäuschen abgebaut, renoviert und anschließend wieder aufgebaut.

Die Bushaltstelle "Bama" erhält ein neues Wartehäuschen.

Bei dieser Gelegenheit sollen zudem Teile der Straße erneuert werden. An einigen Stellen weist die Oberfläche, aber auch der Unterbau, infolge der starken Verkehrsbelastung Schäden auf, die nun beseitigt werden sollen. Am stärksten betroffen ist die Kreuzung Schillerstraße/ Pfalzgraf-Otto-Straße. Dort werden nun zunächst am Fahrbahnrand alle Vorbereitungen getroffen; in den großen Ferien erfolgt dann eine Vollsperrung zur Erneuerung der Fahrbahn. Auch Teile der Friedrich-Hölderlin-Straße und die zwei dortigen Bushaltestellen im Bereich Eduard-Mörike-Weg werden im Zuge dieser Maßnahmen erneuert beziehungsweise umgebaut.

Rund 516.000 Euro investiert die Stadt in die Gesamtmaßnahme. Aus dem GVFG-Programm des Landes (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) werden für die Haltestellen Zuschüsse in Höhe von 116.500 Euro erwartet. Wenn alles nach Plan läuft und auch das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten bis Mitte September abgeschlossen sein.