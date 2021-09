Mosbach. (rnz/lra) Die Tage sind gezählt: Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen sind im Kreisimpfzentrum (Kiz) in Mosbach nur noch bis Ende des Monats möglich – da alle Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg mit Ablauf des 30. September ihren Betrieb einstellen. "Bis dahin setzt das Kiz sein bewährtes flexibles Impfkonzept fort. Dabei können Spontanimpflinge an den offenen Impftagen ohne vorherige Terminvereinbarung im Kiz vorstellig werden. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit. Der Impfstoff zur Erstimpfung kann vor Ort frei gewählt werden", teilt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts mit. Welche Impfstoffe an den jeweiligen freien Impftagen eingesetzt werden, kann der Wochenübersicht auf der Webseite des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de entnommen werden.

Und wie geht es beim Thema Impfen weiter? Nach der Schließung der Impfzentren sind anstehende Impfungen über die niedergelassenen Ärzte weiterhin möglich. Für Zweitimpfungen, die ab Oktober stattfinden, sollen die Betroffenen rechtzeitig Kontakt mit ihrer Hausarztpraxis, einer niedergelassenen Ärztin oder einem niedergelassenen Arzt (eingeschlossen sind auch Privatpraxen) aufnehmen, um einen Termin für die Zweitimpfung zu vereinbaren, heißt es vonseiten des Landratsamtes weiter. Wer keinen Hausarzt habe, könne auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung BW über die Corona-Karte Baden-Württemberg den Standort der nächstgelegenen Corona-Schwerpunktpraxis finden, um einen Zweitimpfungstermin zu vereinbaren.

Für die Terminvereinbarung sei es wichtig, dass der Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten werde und auch, dass man den Termin mindestens zwei Wochen vor der fälligen Impfung mit der Arztpraxis vereinbare. Nur so könne die Arztpraxis die entsprechenden Impfstoffmengen bestellen und die Impftermine auch in Gruppen zusammenfassen, um den Verwurf von Impfstoff zu vermeiden. "Eventuell bestehende (Zweit-) Impftermine nach dem Ende der Laufzeit der jeweiligen Impfzentren sind ungültig, auch falls E-Mail-Erinnerungen durch die Impfterminsoftware versandt werden", erklärt Jan Egenberger ergänzend.