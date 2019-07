Von Stephanie Kern

Mosbach. Sie folgten einfach ihrem Bauchgefühl. Und zeigten damit echte Zivilcourage: Der 20. Juni war ein lauer Sommerabend, die befreundeten Familien Brankovic und Brcina aus Mosbach genossen den Abend auf der Terrasse. "Dann liefen da diese Männer vorbei. Und die waren komisch", berichtet Zdenko Brankovic.

In der Tat: Denn "die zwei Männer" planten einen Einbruch am Nachbarhaus. Aufgefallen sind sie den Freunden, weil sie hintereinander (statt nebeneinander) liefen, nicht grüßten und einer von den beiden Handschuhe trug. "Wir haben gemerkt, dass da etwas nicht stimmt", erzählt Brankovic. Seinem Bauchgefühl folgend, stand er auf und schaute den Unbekannten nach. "Da war nicht viel Zeit, um zu überlegen", beschreibt er die Situation. Als er sah, dass die Unbekannten den Hof eines Nachbarhauses ansteuerten, wurde er noch stutziger. "Ich wusste, dass diese Familie an diesem Tag Hochzeit feierte", so Brankovic. "Unsere Frauen haben gedacht, die räumen in dem Haus vielleicht auf, auch wegen der Gummihandschuhe", sagt Milenko Brcina. Zdenko Brankovic ergänzt: "Wir wollten erst noch hinterher, aber dann haben wir uns gedacht, dass wir nicht einfach in den Hof reingehen können."

Also riefen sie die direkte Nachbarin (mit Blick auf Hof und Türe) an. Die schaute aus dem Fenster und erwischte die Einbrecher auf frischer Tat. "Ich habe dann am Telefon nur gehört, wie sie gerufen hat ,Was machen Sie da?’", erinnert sich Zdenko Brankovic.

Ab da ging dann alles sehr schnell. Einer der Einbrecher lief den beiden Nachbarn direkt in die Arme, einen Schraubenzieher und ein Brecheisen hatte er dabei. Ohne lange zu überlegen, hielten Milenko Brcina und Zdenko Brankovic ihn fest. Brankovics Ehefrau rief derweil schon die Polizei. Der zweite Einbrecher war in eine andere Richtung geflüchtet.

Als Brankovic kurz darauf den zweiten Täter an der Jahnhalle regelrecht vorbeischlendern sah, zögerte Brcina nicht lange, spurtete los und hielt auch diesen Mann fest. "Ich habe ihn lange beobachtet und war mir erst nicht zu 100 Prozent sicher", erzählt Brankovic. Ohne Gegenwehr und ohne ein Wort zu sagen ließen sich die beiden Einbrecher festhalten, bis die Polizei eintraf.

"In dem Moment hatte ich absolut keine Angst. Jetzt im Nachhinein denke ich mir schon, dass es sehr gefährlich war", wertet Brankovic heute sein Eingreifen. "Aber der hat uns nicht gesehen", ist er überzeugt - und das Überraschungsmoment machte den Unterschied.

Nach dem (versuchten) Einbruch ging der Trubel bei den betroffenen Familien weiter: "Die Polizei hatte noch einige Fragen und auch die Eigentümer des Hauses kamen vorbei und bedankten sich", berichtet Zdenko Brankovic. Lob gab’s auch vom Leiter des Polizeireviers Mosbach, Achim Küller, der sich bei den Nachbarn für ihr Eingreifen mit einem Brief bedankte. Brankovic: "Das war wie eine Pflicht, da hinzuschauen, weil wir auch gewusst haben, dass die Nachbarn nicht da sind." Man habe "nur schnell handeln können", meint Milenko Brcina.

"Zum Thema Zivilcourage gibt es aus polizeilicher Sicht sechs Regeln", sagt Carsten Diemer, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Diese lauten: "Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr. Das kann allein schon durch das Absetzen des Notrufs sein. Ruf die Polizei unter 110. So wie es die Anruferin in dem Fall gemacht hat. Bitte andere um Mithilfe. Präge dir (Täter-)Merkmale ein. Kümmere dich um Opfer. Sag als Zeuge aus", führt Diemer aus. Zur Hinweisqualität sagt Diemer, dass die Polizei natürlich um jeden sachdienlichen Hinweis dankbar ist. "Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass die W-Fragen (Wer, wann, was, wo, wie?) bzw. Teile davon beantwortet werden. Wenn diese Antworten dann detailreich ausfallen und Merkmale von Täter, Tathergang, usw. enthalten - umso besser."

Milenko Brcina und Zdenko Brankovic sind übrigens glühende Fans des kroatischen Fußballvereins Hajduk Split. Ihr beherztes Eingreifen, da sind sie sicher, habe auch damit zu tun. Denn ihre Einstellung (und die des Fußballclubs) sei, sich für Gerechtigkeit zu engagieren. "Es ist einfach nicht fair: Das sind Leute, die arbeiten, und die sollten bestohlen werden", ärgert sich Brankovic.

Im Bereich des Polizeireviers Mosbach konnten im Jahr 2018 übrigens ein Drittel aller Wohnungseinbrüche aufgeklärt werden, damit liege man in ganz Baden-Württemberg "in einem sehr guten Bereich", sagt Carsten Diemer. Das habe man unter anderem auch immer wieder Zeugen zu verdanken, die Zivilcourage zeigen und Hinweise geben. Und so wie Milenko Brcina und Zdenko Brankovic auf ihr Bauchgefühl hören...