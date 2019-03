Mosbach. Die guten Zahlen aus dem Haushalt der Stadt Mosbach sind auch bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar angekommen. Und bleiben dort nicht ohne Wirkung: "Wir freuen uns mit der Stadt Mosbach über das Rekordergebnis in ihrem Haushalt 2018", kommentiert Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, die nun unlängst gegebenen Zahlen für Mosbach (die RNZ berichtete). "Dass dafür vor allem die Gewerbesteuereinnahmen verantwortlich sind, zeigt, dass es der Wirtschaft in Mosbach gut geht. Das Jahresergebnis von rund sechs Millionen Euro zeigt auch, dass die Gewerbesteuerzahler entlastet werden können und sollten", führt Schnabel weiter aus und verweist dabei auf die niedrigeren Gewerbesteuerhebesätze der umliegenden Kommunen.

"Mit einer Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes auf unter 400 Prozent käme die Stadt Mosbach vor allem kleinen und mittleren Unternehmen entgegen. Diese hätten mehr Geld zur Verfügung, das sie dringend für Investitionen benötigen", findet der IHK-Präsident. Er denkt dabei etwa an den Einzelhändler, der mit dem Online-Handel in Konkurrenz steht: "Will er überleben, muss er investieren: nicht nur in sein Ladengeschäft, sondern auch in die Digitalisierung seines Geschäftsmodells. Dafür benötigt er jetzt zusätzliches Geld", betont Manfred Schnabel.

Zum Beleg für seinen Vorstoß liefert der IHK-Präsident Vergleichszahlen: In Mosbach betrage der Hebesatz der Gewerbesteuer derzeit 420%. Damit belege Mosbach den Spitzenplatz unter den Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Stadt Buchen verlange dagegen "nur" 380 Prozent.