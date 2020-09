Von Alexander Rechner

Mosbach.Der Hund ist der "beste Freund des Menschen". Wenn Frauchen oder Herrchen mit dem treuen Vierbeiner dann Gassi geht – und er sich dann krümmt und verlegen blickt, dann holen viele Hundehalter ein kleines Plastiktütchen aus der Hosentasche heraus. Im Idealfall sammelt Frauchen oder Herrchen dann die Hinterlassenschaften ihres Freundes ein und entsorgt die Tüte im nächsten Mülleimer.

Doch nicht immer ist das der Fall. Im Stadtgebiet sorgen Hundehaufen jedenfalls für dicke Luft bei Anwohnern. Ein Bürger hat sich zuletzt an die RNZ gewandt und sich darüber beschwert, dass es aus seiner Sicht an der "Schorre" mit den Hinterlassenschaften überhandgenommen habe. Auch in Sattelbach kam zuletzt offenbar nicht alles ins Tütchen, wie ein anderer Leser berichtete.

Dabei winkt Herrchen oder Frauchen eine saftige Geldstrafe, wenn nicht hinter dem Hund aufgeräumt wird. "Zuwiderhandeln wird als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von 75 Euro geahndet", sagt die Pressesprecherin der Stadt Mosbach, Meike Wendt. Auch wenn der kommunale Ordnungsdienst aufmerksam patrouilliere, sei es doch oftmals schwierig, die entsprechenden Hundehalter auf frischer Tat zu erwischen.

Deshalb appelliert man vonseiten der Stadtverwaltung an die Besitzer der Vierbeiner: "Kommen Sie ihrer Pflicht als Hundehalter nach und entsorgen die Hinterlassenschaften ihres Hundes ordnungsgemäß." Die Entsorgung dieser Haufen liege schließlich klar und deutlich in Verantwortung von Frauchen oder Herrchen.

Foto: Alexander Rechner

Nicht ordnungsgemäß entsorgten Hundekot musste man in jüngster Vergangenheit vermehrt in Sattelbach feststellen. Hauptsächlich auf verschiedenen Feldwegen, beim Friedhof und Spielplatz. "Aber auch schon in Vorgärten sind die Hinterlassenschaften aufgefallen", beschreibt der Sattelbacher Ortsvorsteher Arno Flicker die dortige Situation. Mehrere Bürger hatten ihn in jüngster Zeit mit diesem Thema konsultiert.

Auch an einer anderen Ecke im Mosbacher Stadtgebiet sorgt das Verhalten von Frauchen und Herrchen für Ärger. "Einige Hundehalter nutzen die Schorre, um dort ihre Tiere ihr Geschäft erledigen zu lassen", beschreibt ein Anwohner, der lieber anonym bleiben möchte – und keine Abneigung gegen Hunde habe. Im Gegenteil, wie er sagt.

Aber das Verhalten einiger Menschen stört ihn. "Manche fahren sogar mit ihrem Fahrzeug an den Don-Bosco-Spielplatz, laufen fünf Meter mit ihrem Hund den Weg nach oben, lassen ihn dort sein Geschäft machen und fahren wieder davon", schildert er verstimmt. Die Konsequenz sei nicht selten: Die Kinder kämen mit verschmutzten Schuhen nach Hause. "Und das muss nun wirklich nicht sein", erläutert der Anwohner. Deshalb habe er die Stadt gebeten, Tütenspender für die Hinterlassenschaften aufzustellen.

Ein solcher Spender soll dort auch installiert werden. "Die Schorre ist im Blickfeld, bislang aber noch nicht umgesetzt", erläutert Meike Wendt dazu. Die Stadt habe als Freiwilligkeitsleistung und auf Kosten der Allgemeinheit, ein Konzept entwickelt, das das Aufstellen von Tütenspendern und an einigen Stellen zusätzlich von Abfalleimern umfasse. Dabei seien "50 neuralgische Stellen" im Stadtgebiet festgehalten worden. Nach und nach erhielten diese Orte seit vergangenem Jahr solche Stationen. Die Beschaffung werde dabei aus laufenden Haushaltsmitteln finanziert. "Konkret kommen zehn solcher Stationen jährlich neu dazu. Aktuell wurden bereits 20 Stationen aufgestellt", verdeutlichte die Sprecherin das Vorgehen der Stadt.

Letztlich fallen mit dem Erwerb solcher Einrichtungen eben nicht nur einmalig, sondern regelmäßig Kosten für den städtischen Haushalt an. "Schließlich müssen diese auch immer wieder befüllt, gewartet und gereinigt werden", führt die Pressesprecherin aus. Auch deshalb bittet man vonseiten der Stadtverwaltung alle Hundehalter, die Hinterlassenschaften ihrer treuen Freunde ordnungsgemäß zu entsorgen und Rücksicht auf die Mitmenschen im Stadtgebiet zu nehmen.