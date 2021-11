Neckarelz. (schat/pol) Reichlich Blaulicht war am Freitagabend rund um das Mosbacher Kreuz auszumachen. Der Grund für das erhöhte Aufkommen an Polizei- und Rettungsdienstkräften war ein "größeres Unfallgeschehen", zu dem es Polizeiangaben zufolge gegen 18.30 Uhr im Bereich der B 292 bei Neckarelz kam. Dabei kam eines zum anderen – und am Ende leider viel zusammen.

Der Reihe nach: Ein 40-jähriger Opel-Fahrer war auf der B 292 von Mosbach in Richtung Aglasterhausen unterwegs. Zur gleichen Zeit bog der Lenker eines kleineren, silberfarbenen SUV mit Anhänger – aus Richtung Haßmersheim kommend – in Richtung Mosbach ab. Dabei fiel ein etwa 30 x 25 cm großes Holzstück (Teil eines Baumstammes in Rundform) vom Anhänger auf die Straße. Der Opelfahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr das Holzteil. Dabei wurde unter anderem der Unterboden des Opel beschädigt und die Ölwanne aufgerissen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf rund 5000 Euro. Der Lenker des SUV fuhr ohne anzuhalten weiter, eventuell hatte er das Herabfallen des Holzstückes und den folgenden Unfall nicht bemerkt.

Kurz nach dem ersten Unfall folgte ein zweiter, nun mit gleich drei beteiligten Autos. Eine 47-Jährige, die mit ihrem Opel Astra ebenfalls auf der B 292 von Mosbach in Richtung Aglasterhausen unterwegs war, fuhr auf einen vor ihr befindlichen Hyundai eines 29-Jährigen auf. Die aufgrund des vorherigen Unfallgeschehens haltenden Autos hatte sie zu spät bemerkt. Der Hyundai wiederum wurde in der Folge auf einen vor ihm stehenden weiteren Opel Astra aufgeschoben. Dessen 50-jährige Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei hier auf 25.000 Euro.

Gesucht wird nun der Fahrer des unfallverursachenden SUV mit Anhänger. Hinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter Telefon: (0 62 61) 80 90 entgegen.