Mosbach. (pm) Das in Mosbach ansässige Hilfs- und Missionswerk Operation Mobilisation (OM) bringt in Zusammenarbeit mit dem Mosbacher Brauhaus mehr als 150 Kisten mit neuer Kleidung an die polnisch-ukrainische Grenze.

"Über einen unserer Partner haben wir vom DFB hochwertige Bekleidung von Adidas bekommen: Jacken, Sweatshirts, Hosen, Handschuhe und Mützen", erklärt Steffen Zöge, stellvertretender Direktor von OM Deutschland. "Gleichzeitig hat uns Hans-Georg Thielecke vom Mosbacher Brauhaus kontaktiert und sich bereit erklärt, mit seinem Sprinter Hilfsgüter in das Grenzgebiet zu fahren." Die beiden Anfragen hätten Zöge innerhalb nur weniger Minuten, jedoch ganz unabhängig voneinander, erreicht.

Am vergangenen Mittwoch kam dann eine erste Lieferung mit gut 150 Kisten voller Kleidung in Mosbach an, die in den Brauhaus-Sprinter verladen wurde. Eine weitere Lieferung ist für kommende Woche angekündigt – diese soll dann einen ganzen Sattelschlepper füllen. "Wir haben OM-Teams in Moldawien, Rumänien, Ungarn und Polen, die schon seit Tagen in der ukrainischen Grenzregion aktiv sind und Geflüchteten helfen", berichtet Zöge. "Sie geben den Ankommenden Kleidung, etwas zu Essen, ein Dach über den Kopf, vermitteln aber auch Übernachtungsmöglichkeiten oder eine Weiterreise. Wir unterstützen sie und unsere Mitarbeiter in der Ukraine selbst im Gebet, mit finanziellen Mitteln und da, wo es passt, auch mit Hilfsgütern."

Die 150 Kleider-Kartons werden am Wochenende von Hans-Georg Thielecke persönlich an den zweitnördlichsten Grenzposten in Polen gebracht. Am Freitagvormittag fuhr er los. In der nächsten Woche werden dann zwei in Mosbach ansässige OM-Mitarbeiter nach Polen fahren und die nächsten Güter in die Grenzregion bringen. Diese Mitarbeiter sind speziell für die Katastrophenhilfe ausgebildet und werden die Teams vor Ort auch mit ihren Fähigkeiten unterstützen.

Unter dem Verwendungszweck "Soforthilfe Ukraine" nimmt OM Geldspenden auf einem Konto bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald entgegen, IBAN: DE45.6745.0048.0003 0221 00. Unter www.om.org/de/ukraine22 gibt es regelmäßige Updates vom Hilfseinsatz.