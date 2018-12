Der Kreißsaal am Mosbacher Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken ist aktuell (wieder) ganz normal geöffnet, aber vom 25. bis 28. Dezember wird er geschlossen sein, wie die Klinik am Donnerstag bestätigte. Foto: dpa

Von Alexander Rechner

Mosbach. In Mosbach und Umgebung ist die Überraschung groß - insbesondere bei den Frauen, die ihr Kind gerne im Mosbacher Krankenhaus auf die Welt bringen möchten. Der Kreißsaal am Mosbacher Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken wird vom 25. bis 28. Dezember geschlossen sein. Auch in den vergangenen Tagen stand die Tür zur Geburtsstation in der Großen Kreisstadt mehrmals kurzzeitig nicht offen, wie Klinikprokurist Frank Hehn am Donnerstag auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte. Der Grund: krankheitsbedingter Ausfall von gleich zwei Hebammen. "Derzeit läuft der Betrieb aber ganz normal, Schwangere können jederzeit zu uns kommen", hob Dr. Winfried Munz, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, ergänzend hervor.

Werdende Mütter hatten sich besorgt an die RNZ gewandt und gefragt, wie diese Zeit überstanden werden soll? "Wir bedauern die Schließungen sehr, doch aufgrund der längerfristigen Erkrankungen und der allgemeinen Erkältungszeit können die Kliniken leider nicht immer den Dienstplan über 24 Stunden aufrecht erhalten", sagte Klinikprokurist Hehn. Uneingeschränkt zur Verfügung stehe Schwangeren im Kreis die Geburtsstation am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken. Außerdem wurden laut Dr. Winfried Munz die Frauenärzte der Region frühzeitig informiert. "Auch wurden Schwangere, die sich beispielsweise schon bei den Kliniken gemeldet hatten, gebeten, beim Einsetzen erster Wehen anzurufen", so der Chefarzt weiter. Dann erhielten sie auch Information, ob die Geburt in Mosbach möglich ist.

Doch dass im Mosbacher Krankenhaus der Kreißsaal geschlossen ist bzw. sein wird, auch wenn es "nur" ein paar Tage in der (Vor-)Weihnachtszeit waren bzw. sein sollen, das tut weh. Zumal die Verantwortlichen der Kliniken stets um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die hiesigen Krankenhäuser werben. Aber es offenbart eben auch das Dilemma, in dem offenbar nicht nur die Neckar-Odenwald-Kliniken stecken.

Gerade die Schließung des Mosbacher Kreißsaales verdeutlicht, dass bezüglich der Hebammenversorgung in Deutschland einiges aus den Fugen zu geraten droht. Immer mehr Kliniken in Baden-Württemberg haben Probleme, offene Hebammenstellen zu besetzen. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Heidelberger Institut für Public Health im Auftrag des baden-württembergische Ministeriums für Soziales und Integration erstellt hat. "Der deutsche Hebammenmarkt ist sozusagen leer gefegt, darunter leiden eigentlich fast alle Kliniken", erklärt Klinikprokurist Hehn.

Diesen Engpass bestätigte am Donnerstag auch Regine Zepf. Die Mosbacherin hilft seit über 30 Jahren mit großer Leidenschaft als angestellte Hebamme werdenden Müttern. In diesem Beruf sei viel Leidenschaft und Leidensfähigkeit erforderlich. Denn ihre Kolleginnen und sie leiden in diesem Beruf unter einer immer größer werdenden Arbeitsbelastung. Einen Berg an Überstunden schieben die Hebammen vor sich her, schildert die Mosbacherin. Wobei ein geflügeltes Zitat aus Zepfs Sicht diese Beanspruchung gut abbildet: "Früher wurden die Hebammen verbrannt, heute werden sie verheizt". Vor dem Hintergrund der generellen Situation ist Regine Zepf nicht überrascht, dass die Abteilung im Mosbacher Krankenhaus (vorübergehend) geschlossen werden musste und muss.

Hebammen - verzweifelt gesucht, heiße es derzeit. "Das ist eine allgemeine Herausforderung, vor der fast alle Krankenhäuser stehen", so Regine Zepf. Deshalb appelliert sie an die (große) Politik, mehr Anreize für diesen Beruf zu schaffen - auch finanziell. Ihr ist dabei wichtig zu betonen, dass Hebammen hoch qualifizierte Fachkräfte mit einer dreijährigen Ausbildung sind, die ab 2020 laut EU-Richtlinien akademisiert werden soll.

Ein Problem sieht Regine Zepf in hohen Haftpflichtprämien. Dies betreffe allerdings nur die selbstständigen Hebammen, die Geburtshilfe leisten, sprich Hausgeburts- sowie Beleghebammen. Und eben nicht die, die in einem Angestelltenverhältnis stehen, wie es im Mosbacher Krankenhaus praktiziert wird.

Bleibt die Frage, ob Hebammen aus den Kliniken in Buchen denn nicht aushelfen können? Dies verneint jedoch Hehn: Die selbstständigen Hebammen der Gemeinschaft "Kugelrund" könnten durch die Betreuung des Kreißsaals in Buchen die Arbeit in Mosbach personell nicht unterstützen. An den Kliniken gehen die Verantwortlichen davon aus, dass schon ab Januar der Betrieb in Mosbach ganz regulär läuft. Nicht nur für die Klinik selbst wäre das mehr als wünschenswert.

Info: Beratung erhalten Schwangere auch unter Telefon (0 62 61) 83 44 9.