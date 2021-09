Von Stephanie Kern

Mosbach. Ein bisschen Protest gab es im Vorfeld, am Montag und Dienstag lief es aber dann doch ganz gut: Der Nabu will den Hardhofsee wieder zu einem Lebensraum für Amphibien machen, deshalb wurde der See abgepumpt und die Goldfische fachgerecht getötet und in den Zoo nach Heidelberg gefahren.

Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten startete der Nabu mithilfe des Bauhofs Mosbach, des Maschinenrings und auch der Hilfe von vielen Freiwilligen sowie des Fischereivereins Mosbach am Montag in das Projekt. "Es waren viel mehr Fische, als wir erwartet hatten", beschreibt Peter Baust, Vorsitzender des Nabu Mosbach. Etwa 10.000 habe man alleine am Montag aus dem See gefischt, am Dienstag waren es "bestimmt noch mal 5000", so Baust.

Viele RNZ-Leser nahmen Goldfische für ihren Gartenteich mit. Foto: Stephanie Kern

Nicht alle Fische wurden getötet; viele RNZ-Leser waren auch dem Aufruf gefolgt und haben sich Fische abgeholt. "Ich nehme sie für meinen Gartenteich mit", sagte einer. Und ein anderer betonte: "Wenn man so was liest, bekommt man schon Mitleid, deshalb gewähre ich wenigstens ein paar von ihnen Asyl." Etliche Interessierte hätten Fische abgeholt. "Manche haben zehn genommen, manche Hunderte", berichtet Baust. Etwa 1500 Fischen wurden so ver- und ihnen selbst das Leben geschenkt.

Neben der großen Zahl der Fische überraschte auch ihre Größe, denn die Fische waren auffallend klein. "Das ist ein Indiz dafür, dass der See überbevölkert war und die Fische ihr Wachstum eingestellt haben", erklärt Baust. "Verbuttet", sagen im Hintergrund die Fischer.

Daneben wurden auch acht Bergmolche, einige Karpfen sowie viele Insektenlarven, Wasserkäfer und Wasserwanzen gefunden. Die Karpfen werden in die Obhut der Fischer übergeben, die Molche direkt nach den Arbeiten am See wieder ausgesetzt. "Sie überleben den Winter auch ohne Wasser, können sich auch im Laub eingraben", meint Fachmann Baust. Die Insekten werden zwischengehältert (also gelagert) und dann am See ausgesetzt, wenn er sich wieder etwas gefüllt hat.

Die Stimmung unter den vielen Helfern war gut. "Wir haben ein schönes Miteinander", sagte Baust noch am Montag. Auch wenn er selbst am Dienstag doch etwas "ausgepowert" war. "Aber es läuft, und wir geben alles, um auch den letzten Fisch herauszubekommen." Ein Teil des vorher sorgfältig erarbeiteten Plans musste aber den neuen Gegebenheiten weichen: Den Schlamm konnte man nicht ohne Weiteres absaugen. Deshalb mussten die Freiwilligen den Schlamm so gut wie möglich zusammenkratzen und auf einen Haufen schieben – von Hand.

Die Arbeiten am See blieben auch von vielen Spaziergängern nicht unbemerkt. "Es gab etliche Reaktionen von euphorischer Zustimmung bis hin zu der Frage, wer die Kois bezahle, wenn der Graureiher sie frisst." Baust wurde aber nicht müde, zu erklären, warum der Nabu den ganzen Aufwand überhaupt betreibt: "Wir wollen hier ein Amphibiengewässer erhalten und keinen Fischteich, Park oder Freizeitanlage schaffen." Es gehe darum, ein Biotop zu erhalten, an dem die typische Lebensgemeinschaft eines stehenden Gewässers abgebildet wird. "Dazu gehören auch vereinzelt Fische, aber eben einheimische", sagt Baust, der nochmals appelliert: "Bitte setzen Sie in Zukunft keine Fische mehr im Hardhofsee aus!" Damit das keiner der Lebensretter tut, die Fische mitgenommen haben, musste jeder Einzelne ein Formular unterschreiben.

Für Peter Baust und den Nabu steht das Biotop im Vordergrund, deswegen wurde auch im Akkord und über Stunden gearbeitet. "Ich sage es ehrlich: So gepflegt, wie manche sich das in ihrem Garten vorstellen, wird es hier niemals aussehen." Denn eigentlich wollen die Naturschützer hier in Zukunft nicht mehr eingreifen (müssen) ...