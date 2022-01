Von Erich Schreiner

Mosbach. Er war Donauschwabe durch und durch, stets hilfsbereit, kirchlich und kulturell weit über Mosbach hinaus engagiert, Protagonist der Partnerschaft zwischen Mosbach und seiner Heimatgemeinde Pesthidegkut und Motor bei der Integration der 1946 vertriebene Menschen in der hiesigen Region. Am letzten Tag des Jahres 2021 ist Hans Kröninger im Alter von 85 Jahren verstorben.

Am 6. April 1936 im ungarischen Pesthidegkut geboren, wurde Kröninger mit seiner Familie im Mai 1946 aus seiner Heimat vertrieben. 85 Prozent der deutschen Bevölkerung mussten innerhalb kürzester Zeit mit nur 50 Kilogramm Gepäck pro Person ihre Häuser verlassen. In Viehwagen gepfercht, wurden sie in eine ungewisse Zukunft geschickt. Nach der Ankunft in Neckarzimmern wurde die Familie Kröninger in Robern untergebracht, wo sich der junge Hans schnell einlebte. Nach der Volksschule besuchte er ab 1948 das Realgymnasium in Mosbach.

1960 heiratete er seine aus Boxberg stammende Frau Lydia, die seine vielfältige ehrenamtliche Arbeit immer mitgetragen und unterstützt hat. Das Paar bekam drei Kinder. Hans Kröninger erlernte den Beruf des Technischen Zeichners, studierte dann berufsbegleitend Maschinen- und Hochbau, Betriebswirtschaft und Arbeitssicherheit. Mehr als 46 Jahre war er bei Braukmann, Luwa-Happel, Nerbel und KWM Weisshaar als Abteilungsleiter tätig.

Als bekennender Christ engagierte sich Kröninger bei Kolping und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung. Mehr als 50 Jahre gehörte er dem Vorstand in Mosbach an. In den 60er-Jahren schon bemühte er sich mit einem ökumenischen Kreis um die Integration von Gastarbeitern. Sein kirchliches Engagement ging weit darüber hinaus: Über 23 Jahre gehörte er dem Pfarrgemeinderat von St. Josef an, den er als Vorsitzender 18 Jahre leitete. Mithilfe von Comboni-Missionaren fand er Zurite als peruanische Partnergemeinde. Als Pfarrgemeinderatsvorsitzender initiierte Kröninger etliche bauliche Maßnahmen, legte Wert auf die Seniorenarbeit, pflegte die Ökumene mit der Christusgemeinde und führte mit Schwester Gerlinde das Theaterspielen in St. Josef ein. Seine künstlerische Ader bewies er nicht nur mit von ihm entworfenen Bühnenbildern, mehr als ein halbes Jahrhundert lang entwarf er auch den Fronleichnam-Blumenteppich vor dem Altar auf dem Marktplatz.

Unermüdlich war der Donauschwabe Hans Kröninger mit seinen Mitstreitern bestrebt, Hass zu überwinden, völkerverbindend zu wirken und kulturelle Überlieferung zu pflegen. 1980 gründete er mit Landsleuten den Heimatverein Pesthidegkut, den er bis ins Spätjahr 2014 als Vorsitzender leitete. Auf seine Initiative hin übernahm 1981 die Stadt Mosbach die Patenschaft über die Bürger von Pesthidegkut-Kaltenbrunn. Er knüpfte die entscheidenden Kontakte und stellte die Weichen für die 1998 geschlossene Partnerschaft Mosbachs mit dem 2. Bezirk von Budapest-Pesthidegkut.

Bei den Donauschwaben Mosbach war Kröninger jahrzehntelang 2. Vorsitzender und Pressewart und hat dabei die Geschichte der Vertriebenen dokumentiert. Er gehörte auch zur Stammbesetzung der ,,Donauschwaben-Zeitung" und anderen Heimat- und Lokalzeitungen. Daneben leistete der Unermüdliche auch noch seine Beiträge in mehreren Heimatkalendern und als Autor zahlreicher Bücher, so im ,,Heimatbuch Pesthidegkut" (1980, 1999 in deutscher und ungarischer Sprache), in "Die Besiedelung Hidegkut" im 18. Jahrhundert (1998), in der Festschrift und Chronik "50 Jahre FC Mosbach 1951 e. V." (2001), im ,,Heimatbuch der Gemeinde Robern" (2007) sowie 2008 das Heimatbuch "60 Jahre Landsmannschaft der Donauschwaben Mosbach".

Geehrt wurde das vorbildliche Engagement Hans Kröningers auf vielfältige Weise: mit einer Ehrenurkunde der Landsmannschaft der Ungarndeutschen, mit der Landesehrennadel Baden-Württemberg, Ehrenurkunde für 25 Jahre Kolpingarbeit, der Ehren- und Verdienst-Urkunde der Katholischen Arbeiterbewegung Mosbach, der goldenen Vereinsnadel der Donauschwaben, einer Ehren- und Verdienstnadel des 2. Bezirks von Budapest, einer Ehrenurkunde der Partnergemeinden Zurite-Peru und Kirchengemeinde St. Josef und St. Bruder Klaus Mosbach, der Verdienstnadel der Großen Kreisstadt Mosbach und einer Anerkennungsurkunde des Landespreises für Heimatforschung des Landes Baden-Württemberg.

Hans Kröninger hat Großes geleistet, für den von ihm mitbegründeten Heimatverein Hidegkut, die Donauschwaben und für seine neue Heimat Mosbach. Auch nachdem er aus gesundheitlichen Gründen zuletzt kürzer trat, blieb er seinen Hidegkutern und Donauschwaben treu verbunden, sei es in der alten, wie auch in der neuen Heimat.