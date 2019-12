Mosbach. (pol/mare) Ein Hund hat an Heiligabend einen Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet die Polizei.

Demnach rannte das Tier gegen 12.35 Uhr aus der Zwingerstraße in den Ford Ka einer Frau, die in Richtung Pfalzgraf-Otto-Straße unterwegs war. Anschließend rannte der Hund über die Wiese der Alten Mälzerei davon. An der vorderen Stoßstange entstand SAchschaden, sodass die Polizei davon ausgeht, dass der Hund verletzt wurde. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen großen schwarzen Hund handeln soll.

Zeugen können sich unter Telefon 06261/8090 melden.