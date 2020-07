Mosbach. (pol/mare) Eine Frau hat am Mittwochvormittag einen Einbruch in eine Gärtnerei in Mosbach verhindert. Das berichtet die Polizei.

Die Frau hatte demnach beobachtet, wie zwei Männer sich gegen 11.30 Uhr an einem Tor zum Gelände am Mülbenweg zu schaffen machten. Als sie die beiden auf ihr Verhalten ansprach, ergriffen beide die Flucht und rannten in Richtung Neckar.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Männer nicht mehr angetroffen werden. Die Männer werden beide als südländische Typen mit normaler Statur im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren beschrieben. Einer hatte kurze schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose und schwarze Sneakers. Der andere hatte kurze dunkle Haare, trug eine graue Basecap, ein schwarzes Polo-Shirt, eine graue Jeans und weiße Turnschuhe.

Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.