Mosbach. (schat) Das Thema "Bauen und Wohnen" prägte, neben dem Haushalt und dessen Verabschiedung, die jüngste Sitzung des Mosbacher Gemeinderats (wir berichteten). Vor allem die Überlegungen zur Neuentwicklung des Areals rund um die Gießerei "Eisenguss" weckten dabei großes Interesse. Mit dem einstimmig gefassten Aufstellungsbeschluss schuf der Gemeinderat eine Basis für weitere Planungen, die Vorhabensträger und Planer nun vorantreiben wollen.

In Verzicht übt sich die Stadt derweil im Hinblick auf die alte Abfüllhalle an der Bergsteige. Dort betreibt seit Oktober der DRK-Kreisverband Mosbach das Testzentrum in Eigenregie weiter (zuvor war es die Stadt). Im Wege einer Eilentscheidung beschloss OB Michael Jann – dessen abermalige Kandidatur bei der Wahl im Juni vom Gemeinderat mit Beifall goutiert wurde – dass man für die Nutzung der städtischen Räumlichkeiten keine Miete vom DRK einfordern wird. Jene Eilentscheidung gab er nun dem Gemeinderat bekannt und erläuterte: "Die Räume waren noch nie an Dritte vermietet, daher handelt es sich eher um fiktive Mietkosten." Vielmehr sei man dankbar, dass das DRK die Station weiter betreibe und auch laufende Kosten für Wasser, Heizung, Reinigung etc. übernehme. Die für die Zeit von 11. 10. 2021 bis 31. 3. 2022 errechnete Miete würde sich laut Sitzungsvorlage auf knapp 8000 Euro belaufen.

Um deutlich höhere Beträge ging es dann beim Forstlichen Betriebs- und Finanzplan für das Forstwirtschaftsjahr 2022, den Simone Bansbach-Edelmann vorstellte. Nachdem man 2021 auch dank diverser Zuschüsse mit einem Plus von bis zu 100.000 Euro abschließen konnte (finale Zahlen stehen noch aus), weist der aktuelle Plan ein dickes Minus aus. 176.000 Euro stehen als kalkulierter Fehlbetrag unter dem Strich. Ein wesentlicher Grund sei in der vorgesehenen Einrichtung des Waldkindergartens an der Drei-Brunnenwiese zu finden. Deren Ertüchtigung für eine solche Zusatznutzung (Toiletten/Küche etc.) schlage nämlich mit etwa 125.000 Euro zu Buche – und zwar in der forstlichen Finanzstatistik.

Die geplante Einschlagmenge liegt bei 12.600 Festmetern, nahezu unverändert zum Vorjahr. Der eher feuchte Sommer 2021 habe dem schwer unter Trockenheit leidenden Stadtwald ein wenig Linderung verschafft, "von einer Erholung kann aber keine Rede sein", heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Besserung erhofft man sich einstweilen auch für die Bilanz, die sich ja auch im abgelaufenen Jahr positiv verändert hat.

Veränderungen in Form weiterer Zuschüsse wünscht man sich zudem bei den sogenannten Freigiebigkeitsleistungen im Rahmen der kommunalen Teststrategie in Kindertageseinrichtungen. Die außerplanmäßigen Ausgaben belaufen sich hier auf knapp 45.000 Euro für das Jahr 2021. Unterstützung sei hier zwar noch keine geflossen, wie Jann berichtete. Es sei aber sehr wohl davon auszugehen, dass noch eine Förderung nachkomme. "Wir werden nicht auf den 45.000 Euro sitzen bleiben", gibt sich Jann zuversichtlich.

Bereits als "Einkünfte" verbuchen kann die Stadt Spenden in Höhe von rund 106.000 Euro, die im Jahr 2021 in Form von Geld-, Sach- oder ähnlichen Spenden eingingen. Im Vorjahr hatte man zwar mit rund 173.000 Euro einen deutlich höheren Eingang, OB Jann befand dennoch, dass diese Zuwendungen "gar nicht hoch genug einzuschätzen" seien. Vor allem die Fördervereine der Schulen täten sich hier immer wieder besonders hervor, so Jann. Angenommen wurden die Spenden vom Gemeinderat einstimmig, auch gegen die in der Fraktion der Freien Wähler vollzogenen Wechsel bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Stadtwerke gabs keine Einwände. Hier folgen Werner Heininger auf Walter Posert und Petra Rutz auf Joachim Barzen.