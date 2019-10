Mosbach. (gin) Gleich dreimal musste am heutigen Montag die Feuerwehr in der Großen Kreisstadt noch vor dem Mittagsläuten ausrücken und alle drei Mal handelte es sich (zum Glück) um Fehlalarme. Schon gegen 9 Uhr sorgte ein technischer Defekt an einem Schaltkasten der Johannes-Diakonie für den ersten Alarm.

Um 11.40 Uhr erklang das Martinshorn erneut. Am "Quartier an der Bachmühle" war mutwillig ein Handmelder eingedrückt worden, der die Feuerwehr in Alarmbereitschaft versetzte. Nur wenige Minuten später ging es erneut in Richtung Johannes-Diakonie. Diesmal war der Alarm durch Bauarbeiten ausgelöst worden.