Mosbach. (ttyl/cao) Eine qualmende Lampe sorge am Montagnachmittag für einen großen Einsatz der Feuerwehr in Mosbach. "Brandrauch, Odenwaldstraße 29", lautete die Alarmmeldung gegen 13.10 Uhr, was die Einsatzkräfte dazu veranlasste, mit einem kompletten Löschzug, bestehend aus mehren Fahrzeugen, zum "Gelben Haus" zu eilen. Auch auf der Hauptstraße staute sich aufgrund des Großeinsatzes kurzzeitig der Verkehr, da eine von den Feuerwehrautos blockierte Fahrspur durch die Polizei gesperrt werden musste.

Nach wenigen Minuten konnte die Feuerwehr jedoch schon wieder Entwarnung geben und die meisten ihrer Fahrzeuge schnell abziehen. Aus bislang ungeklärten Gründen hatte ein Deckenstrahler zu qualmen begonnen, der Rauch sich zunächst unbemerkt in der Zwischendecke ausgebreitet. "Viel Rauch um nix", kommentierte ein Feuerwehrmann im Nachgang das Geschehen. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden sei "marginal".