Von Heiko Schattauer

Mosbach. Corona lähmt unser Leben, verändert es massiv. Fast täglich reduzierte sich in den vergangenen Tagen der Spielraum des Möglichen und Machbaren, parallel nahmen die Einschränkungen zu. Das neuartige Coronavirus breitet sich dennoch weiter aus, und so gehen beim Landratsamt nach wie vor viele Anfragen zum Thema ein. Die RNZ hat mit Dr. Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises, einige der drängendsten Fragen erörtert.

Mal ganz simpel gefragt: Welche Personen werden derzeit auf das Coronavirus getestet?

Wir verstehen die Verunsicherung bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und den Wunsch, mit einem Test Klarheit über eine mögliche Coronainfektion zu erhalten. Dies ist aber schon allein aus Kapazitätsgründen bei den Mitarbeitern wie auch in den Laboren nicht möglich. Entsprechend können auch nicht alle getestet werden. Deshalb schauen wir uns jeden gemeldeten Fall kurz an und priorisieren dahingehend, dass wir derzeit vornehmlich Personen testen, die mit einem nachgewiesenen positiven Fall als Kontaktperson ersten Grades Kontakt hatten.

Dr. Martina Teinert

Und warum werden nicht alle oder eben zumindest deutlich mehr Menschen getestet?

Das ist aus Kapazitätsgründen zurzeit nicht möglich. Um unsere Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen, müssen wir diejenigen testen, die das höchste Risiko haben, erkrankt zu sein. Hier ist jetzt Solidarität unter Mitbürgern gefragt.

Wieso dauert es eigentlich so lange, bis die Testergebnisse dann tatsächlich vorliegen?

Derzeit stehen leider noch keine verlässlichen Schnelltests zur Verfügung, auch wenn mit Hochdruck daran gearbeitet wird. Da gleichzeitig die Labore sehr ausgelastet sind, muss mit bis zu drei Tagen Wartezeit gerechnet werden.

Von der Diagnose zum Verlauf: Nachdem die Zahl der nachweislich infizierten Menschen in der Region inzwischen auf 13 gestiegen ist und wohl auch weiter steigt, mal andersherum gefragt: Gibt es inzwischen im Landkreis auch schon genesene Personen?

Ja, in der Tat. Einer nachweislich infizierten Frau geht es wieder gut. Es wird zurzeit geprüft, ob die Isolierung aufgehoben werden kann. Sie hat die Krankheit glücklicherweise gut überstanden.

Das ist erfreulich. Und wie stellt sich die Situation aktuell in den Neckar-Odenwald-Kliniken dar?

Die Behandlung von Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, stellt Kliniken in ganz Deutschland vor Herausforderungen, auch die Neckar-Odenwald-Kliniken. Auf der Grundlage bestehender Notfall- und Pandemiepläne und in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt und weiteren Behörden tun die Kliniken alles dafür, um Patienten und Mitarbeiter zu schützen und die Ausbreitung des Virus bestmöglich einzudämmen. Aus diesem Grund sind derzeit auch keine Besuche gestattet. Am Standort Buchen verfügen die Kliniken über eine nach aktuellem Stand der Technik ausgestattete Isolierstation mit acht Planbetten, auf der infizierte Patienten in einem gesonderten Bereich behandelt werden können. Der Isolationsbereich wurde bereits vorsorglich um den davorliegenden Stationsanteil erweitert.

Und in Mosbach?

Am Standort Mosbach wurde inzwischen ebenfalls eine Isolierstation geschaffen, die über einen separaten Zugang verfügt. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen der aktuell laufenden Vorbereitungen auf den zu erwartenden Anstieg der Patientenzahlen. Planbare Eingriffe wurden verschoben, um mögliche infizierte Patienten aufnehmen und versorgen zu können. Derzeit wird eine mit Sars-CoV-2 infizierte Patientin in Buchen auf der Isolierstation behandelt, bei einem weiteren Verdachtsfall steht das Abstrichergebnis noch aus.

Sie sind Ärztin, keine Prophetin – dennoch die Frage: Wie lange wird uns die Epidemie im Neckar-Odenwald-Kreis Ihrer Meinung nach beschäftigen?

Hierzu ist eine Aussage derzeit nicht möglich. Aber klar ist, dass dieser Zustand desto schneller endet, je mehr Menschen im Landkreis sich an die Vorgaben und Empfehlungen halten. Es ist nun wirklich ernst, und jeder muss nach seinen Möglichkeiten soziale Kontakte einschränken und konsequent die Hygienemaßnahmen beachten. Wenn dies geschieht, bin ich zuversichtlich, dass wir die Situation gut im Griff behalten.