Wie Kunsthandwerk entsteht, kann man am Wochenende in Mosbach erleben. Foto: RNZ-Archiv

Mosbach. (stm) Handwerkskunst hat in Mosbach eine lange Tradition. Der Mosbacher Kunsthandwerkermarkt am kommenden Wochenende, 6. und 7. April, eröffnet die Erlebnismärkte in diesem Jahr. Bei diesem Markt lebt die alte Kunsthandwerkstradition wieder auf. Aber auch für modernes Kunsthandwerk in riesiger Vielfalt, für Kreatives und Schönes, Deko-Objekte und Accessoires und viele Aktionen zum Mitmachen für Groß und Klein ist viel Raum. Am Sonntag sind die Geschäfte in der Fußgängerzone zum Verkauf geöffnet.

Zwei Tage lang wird die Innenstadt beim Kunsthandwerkermarkt zum Treffpunkt für Liebhaber von feinem Kunsthandwerk und für alle, die das Entstehen von schönen Stücken in Handarbeit hautnah erleben möchten, denn so manchem der über 80 Künstler kann man bei der Arbeit über die Schultern schauen. Am Sonntag lassen sich rund um den Marktplatz Schmied, Wagner und Schuhmacher bei der Arbeit über die Schulter schauen. Daneben gibt es jede Menge Aktionen, bei denen man selbst aktiv werden kann. Es darf gebaut, gedruckt, gemalt, geflippert, gekegelt und gespielt werden. Sonntags ist ein großes Mitmachprogramm geplant: Gesellschaftsspiele im XXL-Format, Holzbauklötze im Riesenformat, Druckwerkstatt Mosbach, Kinderschminken und bäuerliche Wohnraumgestaltung vor 100 Jahren: Wände mit Tupftechnik und alten Schablonen gestalten.

Wer mehr über die alte Handwerkerstadt Mosbach und Zunft- und Handwerkerzeichen an den Häusern erfahren möchte, schließt sich der Führung am Samstag um 13 Uhr an (Treffpunkt: Tourist Info am Marktplatz). Passend zum Französischen Markt bietet das Sabine-Zimmermann-Quintett ein Musikprogramm mit populären Chansons aus Frankreich und Europa.

Der Kunsthandwerkermarkt findet am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr statt und bezieht die gesamte Fußgängerzone, das Rathaus und Geschäftsräume in der Mosbacher Altstadt ein. Der Französische Markt ist auf der Marktterrasse zu finden. Der Erlebnismarkt ist eine Initiative des städtischen Citymanagements.