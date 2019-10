Mosbach. (nak) "Es ist unser Anspruch, immer sehr gut ausgestattete Fahrzeuge zu haben, um den Bürgern im Notfall die bestmöglichste medizinische Versorgung bieten zu können", meinte der Präsident des DRK-Kreisverbands Mosbach, Gerhard Lauth, anlässlich der Übergabe eines neuen Rettungswagens sowie zweier neuer Notfalleinsatzfahrzeuge.

Der Rettungswagen, der künftig an der Rettungswache im "Techno" in Obrigheim stationiert sein wird, ist eine Ersatzbeschaffung. "Wir tauschen alle Fahrzeuge regelmäßig gegen neue aus, um zu verhindern, dass es zu Verschleißerscheinungen und damit Ausfällen kommt", erklärte der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands, Steffen Blaschek.

Auffällig ist bei den beiden Notarzteinsatzfahrzeugen, dass es sich nicht mehr wie bisher um den Q5 der Marke Audi handelt, sondern um zwei Mercedes Vito. Für diese hatte man sich beim DRK entschieden, da sie mehr Platz bieten. Platz, der sowohl für das Personal aber auch für die Ausstattung gebraucht wird.

Im Einsatz sind immer ein Notarzt und ein Rettungs- oder Notfallsanitäter mit dem Fahrzeug unterwegs. Häufig fahren aber noch ein Notarzt in Ausbildung und manchmal auch ein Notfallsanitäter in Ausbildung mit. "In Mosbach haben wir derzeit keine Personalsorgen, da wir sehr viel ausbilden", sagte Blaschek. Ein Umstand, der Präsident und Kreisgeschäftsführer besonders freut.

Neben den vier Personen muss die medizinische Ausrüstung sicher verstaut werden können. "Hinzu kommt, dass wir ein sehr hohes Niveau haben, was die medizinische Ausstattung anbelangt", sagte Blaschek. Eines der 130.000 Euro teuren Notfalleinsatzfahrzeuge wird in Mosbach verbleiben. Das zweite wird in Osterburken stationiert. Die Gesamtkosten von 460.000 Euro, wovon 200.000 Euro auf den Rettungswagen entfallen, werden aus Beiträgen der Krankenkassen finanziert.