Die letzten Ausrüstungsgegenstände werden in die Interims-Rettungswache von Jakob Schlegel (Mitte) und seinen Helfern getragen, die DLRG Mosbach ist wieder einsatzbereit. Foto: DLRG Mosbach

Mosbach. (ms) Nach 213 Tagen ist der Südwesten des Neckar-Odenwald-Kreises wieder ein Stück sicherer: Die Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Mosbach konnten Mitte September ihre Interims-Rettungswache an der Clemens-Brentano-Schule beziehen und sind wieder in der Lage, bei Notfällen am, im und auf dem Wasser auszurücken und zu helfen.

Im Februar musste die Stadt Mosbach die Weiternutzung der bisherigen Räume unter dem Hallenbad aus Brandschutzgründen untersagen. Dann begann eine langwierige und schwierige Suche nach einer neuen Unterkunft. Jetzt konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die ehemalige Hausmeisterwohnung an der Clemens-Brentano-Schule beziehen und für ihre Zwecke künftig nutzen. Intensiv war die Suche, die Verhandlungen und die Zusammenarbeit mit der Stadt Mosbach, die zu keinem Zeitpunkt daran zweifeln lies, welch’ hohen Stellenwert eine Organisation wie die DLRG vor Ort besitzt.

Vonseiten der Stadt Mosbach ist man froh, eine gemeinsame Lösung gefunden zu haben. Die dem Verein angebotenen Räumlichkeiten in der Grundschule werden zwar mittelfristig wieder für schulische Belange benötigt, schaffen der DLRG aber die Möglichkeit und Zeit, geeignete Vereinsräume zu finden. In diesen sollen dann idealerweise alle Belange unter einem Dach vereint werden.

Auch wenn Freude und Erleichterung bei den ehrenamtlichen Lebensrettern überwiegt, ist klar, dass die große Suche nach einer dauerhaften Unterbringung weiter gehen muss. Nach wie vor fehlt den Mitarbeitern noch ein dauerhafter Vereins- und Schulungsraum - es bestehen mehrere Angebote die zeitweise genutzt werden können - und eine Räumlichkeit, um die Bücherspenden für den DLRG-Bücherflohmarkt zu sortieren und für den Verkauf aufzubereiten.