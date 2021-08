Mosbach. (cao/schat) Vom Fußboden bis zur Decke reicht die große Sichtschutzwand, die die Fleisch- und Käsetheke im Rewe-Markt in der Mosbacher Innenstadt verdeckt. Seit vergangenem Montag werden über die Bedienungstheke keine Lebensmittel mehr an die Kunden verkauft. "Ist das jetzt der bereits im Februar in der Zeitung angekündigte ,Abstrich im Angebot’, weil ein Tegut-Markt auf dem Gelände des abgerissenen Autohauses an der B 27 geplant ist?", wollte prompt ein RNZ-Leser von der Lokalredaktion Mosbach wissen.

"Der Standort war von Beginn an kein einfacher", teilt Rewe-Sprecherin Sabine Stachorski auf Anfrage mit. "Die Schließung der Bedienungstheke und die Umstellung auf Voll-SB (Anm. d. Red.: gemeint ist vollständige Selbstbedienung) ist eine Entscheidung aus wirtschaftlichen Gründen." Ansonsten plane der Konzern aber, "das vielfältige Sortiment weiter anzubieten".

Bereits zum 1. Februar hatte der selbstständige Kaufmann Peter Arnold die Filiale im Quartier an der Bachmühle verlassen. "Ich bekomme einen Vollsortimenter direkt vor die Nase gesetzt, die Innenstadt wird geschwächt, Kommunikation mit den Betroffenen findet nicht statt. Ich bin einfach enttäuscht", kritisierte der Marktleiter damals Gemeinderat und Stadtverwaltung, die für die umfangreichen Pläne der Frankfurter Projektentwicklungsgesellschaft "Schoof" grundsätzlich grünes Licht gegeben hatten. Auf dem 6500 Quadratmeter großen ehemaligen Autohausareal will die Firma rund 45 Wohnungen sowie einen Tegut-Markt errichten (wir berichteten mehrfach).

"Wir führen den Standort seitdem quasi als Filiale. Im Gegensatz zu Herrn Arnold, der selbstständiger Kaufmann war, wird die Filiale jetzt von dem bei Rewe angestellten Marktmanager Steven Schlöhr geführt", erklärt Pressesprecherin Stachorski weiter. "Wenn der Tegut eröffnet, müssen wir natürlich die wirtschaftliche Lage neu analysieren und gegebenenfalls Entscheidungen treffen."