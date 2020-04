Von Heiko Schattauer

Mosbach. Normalität und Unbeschwertheit sind nach wie vor noch ein ganzes Stück weit entfernt. Und doch ist seit einer Woche ein wenig des Lebens in die Mosbacher Altstadt zurückgekehrt, das sie so auszeichnet und anziehend macht. Mit Lockerung der Ausgangs- und Öffnungsbeschränkungen, die seit Mitte März in der Corona-Krise Gültigkeit hatten bzw. noch haben, zeigt sich die Fußgängerzone wieder belebter, auch wenn das Bild natürlich ein anderes ist als vor Ausbruch der Pandemie. Die allermeisten der Passanten sind inzwischen mit (dem für Einkauf und ÖPNV-Fahrten jetzt vorgeschriebenen) Mundschutz unterwegs, an jeder Ladentür finden sich deutliche Hinweise darauf, wie man sich in der Krise zur eigenen und der Sicherheit anderer zu verhalten hat.

Auch am Eingang des Obst- und Gemüseladens von Simen Tasci in der Hauptstraße steht eine große Regeltafel vor der Eingangstür. "Die Leute halten sich sehr gut an die Vorgaben", berichtet die Inhaberin des "Vitamingartens", die auch in der Krise Optimismus versprüht: "Es ist schön, zu sehen, wie sich die Menschen gegenseitig unterstützen, auch wir Ladenbetreiber untereinander helfen uns, wo es geht." Sinem Tasci musste ihren Lebensmittelladen nicht schließen – und übernahm dafür einige "Serviceangebote" für andere, die auf Landesvorgabe hatten zusperren müssen. So konnten etwa georderte Bücher von Kindlers oder bestellte Blumen vom benachbarten Floristiklädchen bei Sinem Tasci abgeholt werden. Sie selbst ist dankbar, dass sie bislang weitgehend unbeschadet durch die Krise gekommen ist, "weil viele Stammkunden weiter gezielt zu mir gekommen sind." Diese Solidarität hat sie beeindruckt und macht ihr Hoffnung: "Vielleicht lässt sich da ein bisschen was von bewahren für die Zeit danach, kleine Gesten, Zeichen der Wertschätzung – das wäre toll."

Zwei dieser Stammkunden kommen gerade aus dem kleinen Laden, als wir vorbeischauen, mit frischem Obst und – wie vorgegeben – mit Maske. "Da schwitzt man aber furchtbar drunter", schildert die Kundin, ihr Begleiter nickt bestätigend und ergänzt: "Und die Brille beschlägt auch ständig." Überhaupt sind Masken ein großes Thema in der Innenstadt: In der Schlange vor der Bäckerei fachsimpelt man über Machart und Wirkweise, auch hier ist man mit Passform und Tragegefühl noch nicht so ganz zufrieden. Man müsse sich wohl erst dran gewöhnen, so die kollektive Erkenntnis.

Erste Erkenntnisse hat auch Mosbach-Aktiv-Vorsitzender Holger Schwing gut eine Woche nach "Wiederbelebung" des Innenstadt-Einzelhandels gewonnen. In seinen beiden Modeläden in der Hauptstraße habe er am ersten Tag nach Wiederöffnung sehr gute Umsätze gehabt, auch der Markt-Mittwoch sei erfreulich verlaufen. Ansonsten sei die Frequenz in den Läden aber eher übersichtlich, "so viel ist nicht los", relativiert Schwing. Erfreulich: "Wir hatten schon einige Nachholkäufer, also Kunden, die ganz bewusst in der Zeit der Schließung still gehalten haben und dann wieder zu uns zum Einkaufen gekommen sind", berichtet der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende aus seinen Erfahrungen.

Die wiederum hat er auch in Bezug auf die für eine Wiederaufnahme des Betriebs notwendigen Vorgaben gemacht. "Da wurde gleich am ersten Tag sehr scharf kontrolliert", führt Schwing aus, in seinem Fall sogar doppelt – zunächst schauten Mitarbeiter des Arbeitsschutzes (LRA) nach dem Rechten, später dann die Ordnungshüter der Stadt Mosbach. Im Back-Office-Bereich habe er noch mal nachbessern müssen, den Umweltschutzgedanke mit mitarbeitereigenen Handtüchern im eingerichteten Desinfektionsbereich gefiel den Kontrolleuren nicht, die Umrüstung auf Einwegtücher war die Konsequenz. "Die Kunden können sicher sein, dass es sicher ist", sagt Holger Schwing, auch mit Blick auf die weiteren Fachgeschäfte in der Innenstadt.

In Bezug auf Umsatz und Kundenfrequenz äußert sich der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende zurückhaltend: "Da muss schon noch viel passieren." Zumal das Loch, das die verordnete Auszeit bei den betroffenen Einzelhändlern gerissen habe, "schon brutal" sei und sich auch nicht mehr stopfen lasse. Mit Blick auf die harte Zeit der verordneten Schließungen und eine Woche nach Rückkehr ins reale Geschäftsleben schließt Schwing die erste Zwischenbilanz aber immerhin mit dem Satz: "Ein bisschen kleiner sind die Sorgen geworden."