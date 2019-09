Durch ihre Ausbildung im Leipziger Thomanerchor und dem Dresdner Kreuzchor ist das Singen in Kirchen für "Die Prinzen" kein Experiment, sondern die Fortführung einer Tradition. Foto: RNZ

Mosbach. (RNZ) Vor vier Jahren begeisterten sie schon einmal ihr Mosbacher Konzertpublikum. Am kommenden Samstag, 28. September, werden "Die Prinzen" ab 19.30 Uhr zum zweiten Mal in der Mosbacher Stiftskirche zu erleben sein.

Keine deutsche Band ist so prädestiniert wie die Prinzen, sich der Herausforderung von Popkonzerten in Kirchen zu stellen. Durch ihre Ausbildung im Leipziger Thomanerchor und dem Dresdner Kreuzchor ist das Singen in Kirchen für sie kein Experiment, sondern die logische Fortführung einer Tradition.

In den letzten Jahren haben die Prinzen wiederholt in Kirchen gastiert. Alle Konzerte waren ausverkauft und die Band wurde vom Publikum begeistert gefeiert. Von den Kirchengemeinden wurden die Konzerte durchweg sehr positiv aufgenommen, da durch die Konzerte auch neues Publikum den Weg in die Kirche gefunden hat.

Die Zuschauer erwartet im neuen Programm neben allen großen Hits der Prinzen im Akustik-Gewand auch bisher noch nicht dargebotenes Repertoire und als Reminiszenz an die bereits erwähnte Zeit in den Knabenchören oft auch mindestens ein klassisches, sakrales Werk. Durch die Einmaligkeit der fünf A-Cappella-Stimmen, teilweise mit modernem Popsound gemischt und durch eine Vielzahl akustischer Instrumente unterstützt, wird ein Konzert der Prinzen zum unvergesslichen Erlebnis.

Info: Restkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Einlass in die Stiftskirche ist ab 19 Uhr.