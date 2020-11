Von Heiko Schattauer

Mosbach. Das laufende Jahr ist – die Gründe sind leidlich bekannt – ein außergewöhnliches. Im Fall der Volkshochschule Mosbach hat aber nicht nur Corona einiges durcheinander, ins Stocken oder gar zum Stillstand gebracht. Für die VHS wird 2020 auch ohne Pandemie als einschneidendes Jahr in Erinnerung bleiben.

Die Weiterbildungseinrichtung mit gemeinnützigem Hintergrund hat nämlich eine neue Heimat gefunden, direkt in der Fußgängerzone. Corona-bedingt gestaltete sich der große Umzug vom Obertorzentrum in die Hauptstraße 22 (in den Obergeschossen des ehemaligen Kaufhauses Kipphan) ein wenig aufregender als geplant. Davon, dass am Ende doch alles gut gegangen ist, berichtete VHS-Leiterin Dr. Katrin Sawatzki dieser Tage im städtischen Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus, dem sie das Berichtsjahr 2019/20 vorstellte.

Ihr Bericht war denn auch geprägt von den Themen Umbau/Umzug/Pandemie, wenngleich Sawatzki bekräftigte: "Wir sind trotz Turbulenzen keinen Millimeter von Kurs abgekommen." Angekommen ist man derweil im neuen Zuhause, in dem sich offenbar alle – Mitarbeiter wie Kunden – wohlfühlen. Sawatzki sprach diesbezüglich von einer "vorausschauenden Entscheidung" und prophezeite für die Zeit nach Corona: "Wir werden ein Frequenzbringer für die Innenstadt sein."

Ihr Dank galt in Zusammenhang mit dem Umzug und den vorherigen Umbauarbeiten in den Räumen in der Hauptstraße 22 dem VHS-Vorsitzenden Michael Jann sowie dem Vorstand für die "tolle Unterstützung". Aus eigenen Rücklagen habe man rund 100.000 Euro in die Umgestaltung von Seminarräumen im Obergeschoss gesteckt, für die Ausstattung der Verwaltungsetage waren weitere 50.000 Euro aufzubringen. "Unsere in den Jahren zuvor gebildeten Rücklagen sind damit aufgebraucht", so Sawatzki. Die Infrastruktur drumherum (also den grundlegenden Umbau) hatte zuvor die Stadt übernommen.

Ganz fertig ist man aber im neuen Zuhause noch nicht: Die VHS-Leiterin berichtete von einem Beschluss in der Mitgliederversammlung Mitte Oktober, mit dem die Anmietung einer weiteren Etage im Gebäude befürwortet wurde. Dort soll in Bälde ein dringend benötigter EDV-Raum eingerichtet werden. "Ein zukunftsweisender Beschluss", befand Katrin Sawatzki.

Auch die Vergangenheit rückte noch einmal in den Blick: Sawatzki erläuterte, dass im Geschäftsjahr 2019 rund zwölf Prozent der Einnahmen von der Stadt zugesteuert wurden, stattliche 64,6 Prozent aber selbst generiert waren, also aus Kursgebühren stammten. Dieser Anteil sei gestiegen, was die Leitung mit ein wenig Sorge betrachte, schließlich sei immer auch die Gemeinnützigkeit zu berücksichtigen.

Signifikant in der Bilanz ist auch die Abnahme bei den Unterrichtsstunden (minus 2000). Die waren in den Jahren zuvor aber auch aufgrund von Integrationskursen kräftig gestiegen. Sprachen bilden nach wie vor den größten Bereich, nachgefragt würden aber auch zunehmend Gesundheitskurse. Den Rückgang bei den Integrationsangeboten wolle man künftig im Bereich der beruflichen (Weiter-)Bildung ausgleichen. Dafür brauche man aber eben geeignete EDV-Räume, so Sawatzki. Die eigene Personalsituation habe sich stabilisiert, neue Dozenten seien aber immer gesucht.

"Wir leben noch – auch wenn es weiter viele Fragezeichen gibt", erläuterte die VHS-Leiterin vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der Corona-Krise. Sie bekannte aber auch: "Wir hatten schon Liquiditätssorgen". Wenn fast zwei Drittel der Einnahmen aus Kursen stammen, die dann nicht stattfinden können – "dann hat man schnell ein Problem", so Katrin Sawatzki. Landeshilfen (15.000 im Juli und 32.000 Euro im September) seien hier aber eine echte Unterstützung gewesen. Neue digitale Angebote würden nun auch verstärkt von Älteren genutzt, eine Umstellung auf E-Learning habe zudem neue Optionen eröffnet. "Wir gehen mit mehr Wissen aus der Krise", betont Katrin Sawatzki.

Den Markenkern der Bildungseinrichtung sieht Oberbürgermeister Michael Jann weiterhin im Präsenzunterricht, "bei allen Fortschritten in Online-Angelegenheiten". Die neue "Hybrid-Volkshochschule" habe im neuen Zuhause eine "erfreuliche Perspektive". Und stehe der Stadt Mosbach überdies "sehr gut zu Gesicht", so der Oberbürgermeister abschließend.