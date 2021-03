Wie in der Vergangenheit will Diakon Manfred Leitheim den Motorradkorso zum Gottesdienst auf dem Schreckhof auf seinem blauen Roller anführen. Foto: Kirchengemeinde Mose

Mosbach.(mle/cao) Mit Blick auf das Voranschreiten der Coronaimpfungen bereitet sich die Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar (Mose) mit "vorsichtigem Optimismus" auf den Motorradgottesdienst auf dem Schreckhof vor. Im vergangenen Jahr musste die beliebte und weit über die Kreisgrenzen bekannte Zeremonie der etwas anderen Art abgesagt werden – wie alle geplanten Großveranstaltungen der Pfarrgemeinde. Doch jetzt hat das Organisationsteam mit der Planung begonnen und als Termin den letzten Sonntag im April im Blick, heißt es in einer Pressemitteilung. "Wir hoffen, dass die Situation in Mosbach so sein wird, dass der Motorradgottesdienst – natürlich unter Einhaltung der dann gültigen Schutzverordnungen – stattfinden kann", erklärt Manfred Leitheim, Diakon der Pfarrgemeinde Mose, im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Der Wunsch der Menschen nach positiven Nachrichten in Zeiten der Corona-Hiobsbotschaften sei körperlich spürbar, so Leitheim. In den vergangenen Monaten sei ihm immer wieder der Roman von Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez "Die Liebe in den Zeiten der Cholera" in den Sinn gekommen. "Gerade auch, weil uns ,Cholera’ im Wort ,cholerisch’ und der Phrase ,einen Koller kriegen’ begegnet." Die täglich steigende Anzahl Geimpfter strahle jedoch Hoffnung aus, dass nach der Pandemie-Zwangspause eine Rückkehr zur Normalität möglich ist und der Motorradgottesdienst auf dem Schreckhof wieder gefeiert werden kann.

Auch wenn die aktuelle Situation durch die Mutationen kritisch sei, hofft Diakon Leitheim, dass es am Sonntag, 25. April, wie seit vielen Jahren auf dem Schreckhof wieder heißen wird: "Motoren an zum Lob Gottes". Selbstverständlich hätten die Veranstalter die Entwicklung der Pandemie im Blick, betont Leitheim. Abgesehen vom Mindestabstand und der Maskenpflicht solle der Motorradgottesdienst aber ähnlich wie in den vergangenen Jahren ablaufen – allerdings mit einer Neuerung: die Begleitung und Absicherung durch eine Polizei-Motorradstaffel und damit verbunden eine gemeinsame Fahrt an der Innenstadt von Mosbach vorbei. "Die genaue Route haben wir uns bereits überlegt", so Leitheim, der sich schon auf den Motorradgottesdienst freut, aber nicht zu einhundert Prozent versprechen kann, dass er auch wirklich stattfindet. "Dafür ist die Entwicklung der Pandemie noch zu ungewiss."

Mit eventuell unnötiger Planungsarbeit könne man leben – "unnötige Ausgaben müssen aber vermieden werden", betont Leitheim. So habe die Pfarrgemeinde bereits die Lautsprecheranlage reserviert, er mit der Arbeit an seinen liturgischen Texten begonnen und auch der Chor "Cantabile" bereite sich unter der Leitung von Rüdiger Laible per Online-Proben schon auf den Motorradgottesdienst vor. Das Wirtsehepaar Gottweiß überprüfe mit Helfern derweil die Ausstattung auf dem Schreckhof. "Die vielen Würstchen haben sie aber noch nicht bestellt, dafür ist die Planungssicherheit noch nicht gegeben", sagt Leitheim. "So Gott will, haben wir aber bald Gewissheit und können unseren Motorradgottesdienst Ende April wie in der Vergangenheit fröhlich gemeinsam feiern."