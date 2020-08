Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Würfel sind gefallen, das Thema ist vom Tisch: Mosbach bekommt kein lokales Geburtshaus. Nachdem man die Abteilung Geburtshilfe/Gynäkologie am hiesigen Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken geschlossen hatte, wurden Überlegungen angestellt, in der Großen Kreisstadt eine solche Einrichtung zu eröffnen – als eine Alternative zum klassischen Kreißsaal. Die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Michael Jann, Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, Hebammen und weitere Experten prüften in den vergangenen Wochen Möglichkeiten der Errichtung eines solchen Hauses. "Jedoch stellte sich in einer ersten Sitzung des runden Tisches ,Geburtshilfe’ sehr schnell heraus, dass ein lokales Geburtshaus in Mosbach nicht realisierbar ist", erklärt OB Michael Jann gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Gründe, warum ein Geburtshaus in Mosbach nicht aufgebaut werden kann, sind in den weiten Entfernungen zu den nächsten geburtshilflichen Krankenhausabteilungen zu suchen. Denn: Sollte während einer Geburt eine Komplikation auftreten, müsste die entsprechende Krankenhausabteilung innerhalb von 20 Minuten zu erreichen sein.

"Es muss sehr schnell agiert und die werdende Mutter und das Kind sofort behandelt werden, wenn wir mit Notfällen oder Blutungen konfrontiert sind", erklärt eine langjährige Hebamme auf Nachfrage der RNZ. "Diese Frist können wir in Mosbach weder zum Krankenhaus Buchen – hier sind es mindestens 40 Minuten – noch zum Krankenhaus Sinsheim (mindestens 35 Minuten) einhalten", führt Oberbürgermeister Jann hierzu aus. Schließlich dürfe man nicht nur die reine Fahrzeit dabei betrachten, sondern müsse eben auch die Dauer vom Haus zum Fahrzeug mit einbeziehen.

Als Alternative wurde dann ein sogenanntes lokales Gesundheitszentrum ins Auge gefasst. Hierzu hatte das Sozialministerium von Baden-Württemberg einen Förderaufruf zur Erprobung von lokalen Gesundheitszentren veröffentlicht. Die grün-schwarze Landesregierung will nämlich die Situation von Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen im Südwesten weiter verbessern, heißt es aus dem Ministerium in Stuttgart als Begründung zu dem Aufruf. Weshalb man nun Gesundheitszentren mit dem Schwerpunkt Geburt fördert.

"In der ersten Sitzung des runden Tisches waren wir schon sehr weit gekommen", erläutert OB Jann zum lokalen Gesundheitszentrum. Doch habe man bei dem jüngsten Treffen in der vergangenen Woche davon abgesehen, einen Antrag einzureichen. Da in der Kürze der Zeit (die Abgabefrist für Anträge läuft Ende August aus) die Voraussetzungen nicht geschaffen werden könnten. Parallel dazu sei das zu erwartende Fördervolumen gering bei gleichzeitig hohem Aufwand. Deshalb nahm man schließlich auch Abstand von der Umsetzung.

Als gute Nachricht führt OB Jann zudem an: Nun will man Möglichkeiten prüfen, eine Hebammenpraxis in Mosbach aus der Taufe zu heben. Darauf habe man sich inzwischen verständigt. Das Projekt stecke zwar noch in den Kinderschuhen, aber nach den Sommerferien will die Stadtverwaltung mit Hebammen diese Idee weiterentwickeln. So soll zunächst analysiert werden, ob man für die Gründung einer solchen Praxis Fördergelder erhalten könne.

"Die Vertreter der Fraktionen und ich könnten uns auch eine Unterstützung der Stadt sowohl in finanzieller Hinsicht als auch durch Beratung und Begleitung vorstellen", erläutert das Stadtoberhaupt. Gleichzeitig sei man bestrebt, geeignete Räumlichkeiten zu suchen und zu finden. Danach soll gegen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres eine weitere Sitzung des runden Tisches Geburtshilfe stattfinden, in der über die Ergebnisse berichtet werden soll. Zudem möchte man sich Gedanken über die Vernetzung und Kooperation rund um dieses Thema machen. "Um auch hier erste konkrete Schritte in Richtung Umsetzung machen zu können", so Oberbürgermeister Michael Jann.

Den werdenden Müttern und Vätern in Mosbach wäre eine Umsetzung einer Hebammenpraxis mit ihrem Kursangebot zu wünschen.