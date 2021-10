Mosbach. (roi) Erfreulich viele Mitglieder waren dieser Tage der Einladung zur Jahreshauptversammlung des Vereins "Aktives Gewerbe Neckar und Elz Mosbach" gefolgt. Es war das erste Treffen in Präsenz seit der Zusammenkunft auf dem Mosbacher Weihnachtsmarkt 2019.

In dieser eingeschränkten Zeit war der Gewerbeverein nicht untätig und hat für seine Mitglieder verschiedene Aktionen gestartet. So wurde die Image-, Schaufenster- und Mitgliederbroschüre 2020/21 in einer Auflage von 20.000 Stück an Haushalte in und um Mosbach verteilt. Ebenso wurden ganzseitige Anzeigen mit aktuellen Informationen der Mitglieder in der RNZ geschaltet. Die Webseite des Vereins wurde die ganze Zeit mit den aktuellen Informationen der Mitglieder versorgt.

Zu den anstehenden Aktivitäten des Vereins gehört die Gewerbeschau "Neckar und Elz aktiv 2022". Diese soll – unter den dann gültigen Coronaregeln – am 9. und 10. April 2022 in und um die Pattberghalle Neckarelz stattfinden. Der dazugehörende Ausstellerabend zur Information ist für Februar 2022 geplant. Im Verlauf des Jahres sind dann, je nach Möglichkeit, weitere Mitgliederveranstaltungen vorgesehen, die den Austausch untereinander fördern sollen.

Nach diesem Über- und Ausblick stand die Neuwahl des gesamten Vorstands an. Nach der Entlastung des Vorstands wählten die Mitglieder einstimmig Roland Käsmann und Marcus Kolbert zu den Vorsitzenden des Gewerbevereins. André Mattern wurde als Schatzmeister bestätigt, Rudolf Reichert wiederum als Schriftführer des Vereins. Werner Zechmeister, Thomas Mayer, Alois Roidl, Nicole Müller-Stapf und Klaus Salopek wurden in den erweiterten Vorstand wiedergewählt. Manfred Deschner wurde als Kassenprüfer bestätigt und Peter Stumpf als Kassenprüfer neu gewählt.

Im Anschluss ging Oberbürgermeister Michael Jann in einem kurzen Statement auf den Wirtschaftsstandort Mosbach ein. Besonders die vom Gewerbeverein herausgegebene Broschüre mit ihrem Appell, regional einzukaufen und dadurch die Region zu stärken, fand seinen besonderen Zuspruch. Die geplante Gewerbeschau empfahl er als wichtigen wirtschaftlichen Pfeiler und sagte die Unterstützung der Stadt Mosbach im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu.

Zum Abschluss des Treffens wünschte Vorsitzender Roland Käsmann den Mitgliedern einen guten Jahresabschluss und ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022. Bei einem gemeinsamen Essen klang die Veranstaltung in gemütlicher Runde aus.