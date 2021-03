Von Peter Lahr

Mosbach. "Ich bin zum dritten Mal hier, da kennt man schon die Ecken. Mosbach ist eine Stadt, die besonders schön ist, und es hat sich in den letzten drei Jahren an manchen Ecken viel zum Positiven entwickelt." Klar, dass sich Christel Lechner trotz wenig vorsommerlicher Außentemperaturen am Dienstagnachmittag begeistert von Mosbachs Altstadt zeigt. Dekoriert sie doch gerade mit ihrem mehrköpfigen Team die Fachwerkgassen mit rund 40 "Alltagsmenschen". Sylt, Montreux und Mosbach, diesen kunterbunten Mix zählt sie auf, befragt nach ihren diesjährigen Aufstellungsorten. Und klar, dass das gut ankommt beim Stadtmarketing Mosbach, dem Initiator des Projekts, und bei den diversen Unterstützern.

"Wir waren mutig, denn wir wollen auch in schweren Zeiten den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern", beschreibt Oberbürgermeister Michael Jann die Motivation für das Freiluftprojekt, das bis Mitte Juni anberaumt ist. "Die Figuren treiben einem oft ein Lächeln ins Gesicht" – diese Auffassung vertritt auch Citymanagerin Andrea Zorn. Beide hoffen, dass über die Osterfeiertage wieder mehr Besucher in die Innenstadt kommen und sich auf eine ganz eigene Entdeckungsreise über altbekannte Plätze mit neuen Bewohnern auf Zeit machen werden.

Dass die "Frauen in Rot" passgenau und farbkompatibel vor der Hauptstelle der Sparkasse Neckartal-Odenwald ein nicht minder üppig rotes Sofa belegen, davon zeigt sich Micheal Krähmer angetan. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald sponsert das Projekt ebenso wie die Stiftergemeinschaft der Sparkasse. Zudem unterstützen die Firmen MPDV Mikrolab, Inast Abfallbeseitigung und Meny Bau die "Alltagsmenschen".

Seit 30 Jahren produziert Christel Lechner ihre Figuren in einem aufwendigen Verfahren. Mittlerweile zählt neben Tochter Laura Lechner auch Schwiegersohn Jan Illerhues zum Kernteam. "Ich unterstütze beim täglichen Bedarf und organisiere", beschreibt er ganz bescheiden seine Aufgabe. Während die Frauen die Figuren und Installationen entwerfen, kümmert sich Illerhues vor Ort um die Details, baut mit den Helfern die Betonmenschen auf, verschraubt Milchflaschen im XXXL-Format und lässt das weiße Tischtuch der Sommertafel (direkt vor dem Rathaus) kräftig flattern.

Zwischen 100 und 150 Kilogramm wiegt so ein Alltagsmensch – das sieht man der üppigen Körperfülle denn auch an. "Es gibt reale Vorbilder – auch hier in Mosbach", sagt Christel Lechner – und lacht. "Die sechs Mädels auf dem Sofa sind jünger geworden", unterstreicht die Bildhauerin. Das verdanke sie dem verstärkten Einsatz von Tochter Laura. Eine Lieblingsfigur hat Christel Lechner aber keine; höchstens die gerade aktuellste. Wobei die allerneueste Kreation nach Sylt reise. Eine "alte Bekannte" hat derweil Andrea Zorn entdeckt. Tatsächlich gibt es auch wieder ein Grüppchen wartender Frauen in der Schwanengasse.

Auf Sonne und einen Hauch Sommer warten derweil die beiden Modelle am Kandelschussbrunnen. Denn erst wenn das Wasser sprudelt, machen die gerafften Röcke so richtig Sinn. Und frieren lässt derzeit die leicht bekleidete "Helga" in der Hospitalgasse die mitfühlenden Betrachter. "Toll, dass sie wieder das sind", begrüßt eine junge Mosbacherin spontan die neuen Alltagsmenschen. Die würden wirklich für gute Laune sorgen, findet die Passantin. Und das einfach so, mitten im Alltag, beim Nachhauseweg. Das Konzept scheint anzukommen, und beim dritten Mal gehören die Betonmenschen ja schon fast zur Familie.

Impressionen und Infos: Das Faltblatt zur Ausstellung mit allen Stationen gibt es in den Geschäften, bei der Tourist-Info hier