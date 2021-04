Ersatz gefunden: Der Tisch der Alltagsmenschen an der Sommertafel am Mosbacher Marktplatz ist wieder ansprechend gedeckt, nachdem „Alltagsganoven“ der sympathisch-schweigsamen Genuss-Gesellschaft das Essen vom Teller geklaut hatten. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Einladung steht: Gerne darf man sich am Mosbacher Marktplatz an die fein gedeckte Tafel setzen, mit den gut gelaunten Alltagsmenschen gemeinsam Ambiente und Atmosphäre genießen. Die Sitzordnung ist so angelegt, dass man fast automatisch den Sicherheitsabstand einhält, trotz schweigsam schmunzelnder Tafelgesellen kommt irgendwie ein angenehmes Gemeinschaftsgefühl auf. Wer kommt da bitte auf die Idee, das mühsam Angerichtete vom Tisch zu klauen? Ein paar "Alltagsganoven" (wie sie ein RNZ-Leser jüngst bezeichnete) war der Mundraub offenbar weder fremd noch peinlich, denn kaum waren die stummen Hauptdarsteller der Freiluft-Ausstellung "Alltagsmenschen" in der Mosbacher Innenstadt angekommen, hatten sie schon Verluste zu beklagen. Der Sommertafel am Rathaus raubten unbekannte Diebe das Essen vom Teller, der Tanzgruppe am Kirchplatz klaute man das Kofferradio.

Weder der RNZ-Aufruf nach Hinweisen auf die dreisten Diebe noch die Finderlohn-Kampagne von Künstlerin Christel Lechner brachte neue Erkenntnisse. Obwohl die Beiträge in der gedruckten Ausgabe wie auch im Internet rege verfolgt und auch die entsprechenden Posts in den sozialen Medien über 12.000 Mal gelesen, geteilt oder kommentiert wurden. Die Alltagsganoven verstecken sich nach wie vor im Dunkeln, die geraubte Kunst bleibt verschollen.

Tröstlich, dass die Mutter der Alltagsmenschen, eben jene Christel Lechner, inzwischen zumindest an der Sommertafel Ersatz für die gestohlenen Leckereien geliefert hat. "Der Lechnerhof hat die Utensilien ersetzt, das heißt, eine neue Kaffeekanne, eine Weinflasche, ein Marmeladenglas, und statt weiterer Kuchenstücke – Kuchen war leider keiner mehr vorrätig – nun Brötchen zur Verfügung gestellt", konkretisiert Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach. Der Bauhof hat die Accessoires umgehend wieder an der Tafel angerichtet und auch befestigt, auch die zerstörte Hand einer Figur aus der Tanzgruppe wurde repariert. "Die Kollegen sind aus den Vorgängerausstellungen der Alltagsmenschen mittlerweile sehr geschickt und versiert in Neumodellierungen", erklärt Wendt mit Verweis auf vorangegangene Präsentationen mit den wohlgenährten Betonfiguren, bei denen es leider ebenfalls zu Vandalismus gekommen war.

Das wunderschöne Kofferradio, das ursprünglich für die Tanzgruppe zwischen Markt- und Kirchplatz aufspielen sollte, konnte nicht ersetzt werden. "Es war eine sehr aufwendige, zeitintensive Arbeit der Künstlerin. Ein Ersatzradio ist nicht vorhanden", verdeutlicht Meike Wendt. Allein der Sachschaden für das Radio wird von der Stadt auf 1250 Euro beziffert, vom künstlerischen und ideellen Wert ganz zu schweigen.

Von stattlichem Wert sind allerdings auch die anderen Gegenstände, die nun ersetzt wurden. Die Kaffeekanne ist mit 650 Euro gelistet, das Marmeladenglas mit 350 Euro, jedes Tortenstück kostet 125 Euro. Eine Versicherung für die Ausstellungsstücke gibt es nicht, vonseiten der Stadt hat man mit der Künstlerin allerdings eine bestimmte Höchstsumme vereinbart, die für Beschädigungen, Zerstörung oder Diebstahl von Figuren zu leisten ist. "Die Abrechnung erfolgt am Schluss", erklärt Meike Wendt, die – wie alle anderen Kunstfreunde und Menschen, mit Respekt vor fremdem Eigentum und geschaffenen Werten – hofft, dass die Alltagsmenschen nun in Ruhe schweigsam schmunzeln dürfen. Zu sehen ist die Dauerausstellung in der Mosbacher Altstadt noch bis 14. Juni.