Kurz nach 12 Uhr am gestrigen Montag stand die Nordmanntanne auf dem Mosbacher Marktplatz. In den nächsten Tagen soll der Weihnachtsbaum geschmückt werden. Foto: N. Girgla

Mosbach/Waldbrunn-Strümpfelbrunn. (gin) Gerade erst aus dem goldenen Oktober gekommen, fängt es in Mosbach schon an zu weihnachten. Zumindest ein bisschen auf dem Marktplatz. Denn dort steht seit dem gestrigen Montag eine 12,5 Meter hohe Nordmanntanne. "Geschmückt wird der Baum dann in den nächsten Tagen vom Bauhof", verrät Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die letzten 40 Jahre verbrachte die Tanne in Strümpfelbrunn. Gedieh prächtig und wuchs im Garten von Jürgen Böhm und Beate Härtel zu voller Pracht heran. "Der Baum ist wunderschön, aber er wurde jetzt einfach zu groß", verrät Härtel. Bislang haben sie und ihr Lebensgefährte immer vom Wohnzimmer aus auf ihn geschaut. "Wir freuen uns, die Tanne jetzt auf dem Mosbacher Marktplatz bewundern zu können, wo sie allen Menschen viel Freude macht", meint Härtel.

Eigentlich wollten Böhm und Härtel ihr Prachtexemplar bereits im vergangenen Jahr spenden, "aber in Lohrbach war eine Baustelle und der Kran wäre nicht hochgekommen, um die Tanne abzuholen". Der Wille zur Spende blieb aber bestehen und so auch der Kontakt zum städtischen Baumkontrolleur Simon Heck, der mit einem Team aus Bauhofmitarbeitern sowie Angestellten der Firma Meny Bau, der Firma Scholl (beide Mosbach) und dem Radlader der Gemeinde Schollbrunn am Montagmorgen ab 8 Uhr alles in die Wege leitete.

Die Kriterien für die Wahl des Baums klingen simpel, hatten es in diesem Fall aber in sich: Der gleichmäßige, schöne Wuchs war gewährleistet, die Pracht des Baums geriet zur Herausforderung. "Das war an der Grenze. Mehr geht nicht", so Heck. Und Thomas Vieten vom Bauhof-Team erklärt: "Der Baum war ursprünglich sechs Meter länger und hatte ein Gewicht von sieben Tonnen. Da er aber recht weit weg von der Straße stand, reduzierte das die Traglast des Krans." Mit sechs Meter und rund drei Tonnen weniger glückte die Aktion aber in Strümpfelbrunn – um sich den nächsten Herausforderungen auf dem Weg nach Mosbach zu stellen.

Baustellen, Umleitungen und Überbreite sorgten für zahlreiche Telefonate und Genehmigungen, bis der künftige Weihnachtsbaum endlich den Marktplatz erreichte. Kurz nach 12 Uhr stand er dann (vier Stunden später, zwölfeinhalb Meter hoch und dreieinhalb Tonnen schwer) in all seiner Pracht. "Wenn man mit einer Spende anderen eine Freude bereiten kann, dann sollte man das auch tun", befindet Beate Härtel. Und damit hat sie – ganz im Sinne von Weihnachten – auch vollkommen recht.