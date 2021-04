Nach den echten kommen die Spielzeugbagger: Wenn die umfangreichen Umbaumaßnahmen am Ludwigsplatz fertig sind, soll unter anderem das Schreib- und Spielwarengeschäft Dunz einziehen und neues Leben ins Gebäude bringen. Auch in der Nachbarschaft sind neue Entwicklungen in Arbeit oder zumindest in Planung. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Am Ludwigsplatz gibt’s allen Coronaeinschränkungen zum Trotz ein wenig erfrischende Normalität. Denn selbst gemachtes Eis ist dort zum Mitnehmen nach wie vor erhältlich und geht – sobald die Sonne raus kommt – vielfach über die Theke. Nebenan gibt’s im "Ludwig" Essen zum Mitnehmen – und gegenüber geht auch Einiges, wenngleich hier weniger der Genuss als vielmehr die Arbeit im Mittelpunkt steht. Das große Geschäftshaus am Ludwigsplatz, einst das Zuhause der Firmen Spitzer und "C & A" und seit geraumer Zeit leer stehend, wird für eine Nachnutzung fit gemacht.

"Das Bauprojekt ,Oberer Graben’ mit dem Ziel, die Innenstadt von Mosbach mit der Stärkung des Einzelhandels sowie Schaffung von Wohnraum und Parkflächen zu begünstigen, schreitet voran", heißt es dazu auf RNZ-Anfrage vom Liegenschaftseigentümer, der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Nachdem bereits in der Sitzung des Mosbacher Gemeinderats im Juli 2020 Änderungen des Bebauungsplans "Altstadtblöcke I-IV" beschlossen worden waren, um für diesen Teil des Sanierungsgebiets "Innenstadt" das städtebauliche Entwicklungspotenzial zu nutzen, sind nun Ende November vergangenen Jahres die Entkernungsarbeiten am Objekt angelaufen, seit einigen Wochen wird auch außen die Veränderung sichtbar.

Von den Sparkassen-Verantwortlichen war die unternehmenseigene Wohnbau-GmbH beauftragt worden, die konkreten Pläne für eine ausgeweitete und bessere Nutzung des Gebäudes in bester Lage am Eingang der Fußgängerzone zu erstellen, neue Raumkonzepte wurden unter Einbindung der künftigen Mieter erarbeitet. "Im ersten Bauabschnitt wurde der Gebäudeteil, in dem sich die C & A-Räumlichkeiten befanden, zwischenzeitlich vollständig entkernt", erklärt Sparkassendirektor Michael Krähmer. Die Umbaumaßnahmen, die derzeit im Inneren des Gebäudes vorgenommen werden, seien bereits auf die Bedürfnisse des neuen Mieters abgestimmt. "Die Umbauten beinhalten einen komplett neuen Innenausbau, die Erneuerung und Modernisierung der gesamten Haustechnik, die Veränderung der Eingangssituation für das erste Obergeschoss, die Sanierung der Außenseite inklusive neuer Fenster- und Türeinheiten sowie energetischer Verbesserungen für ein ansprechendes, neues Erscheinungsbild des in die Jahre gekommenen Bestandsgebäudes", konkretisiert Krähmer.

Das Investitionsvolumen für die Maßnahmen am Bestandsbau soll rund 3,5 Mio. Euro betragen, zur Stärkung der Auftragslage des heimischen Baugewerbes habe die Sparkasse einen Großteil aller Aufträge an regional ansässige Fachplaner und Handwerksbetriebe erteilt.

Die eigentlichen Pläne musste man indes modifizieren. So sei eine ursprünglich vorgesehene Aufstockung der leer stehenden Modehausflächen "aufgrund statischer Bedenken" nicht realisierbar. Die vorhandenen drei Satteldächer bleiben demnach erhalten, werden aber technisch wie energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist laut Angaben der Sparkasse bis Ende 2021 geplant.

Und wer zieht künftig in das runderneuerte Haus ein? "Für das Erd- und Untergeschoss konnten mit dem in der Mosbacher Innenstadt ansässigen Schreib- und Spielwarengeschäft Dunz und für das Obergeschoss mit der Kardiologischen Gemeinschaftspraxis Dres. Haney/Gehrig/Loges Mietverträge abgeschlossen werden", erklärt Sparkassendirektor Krähmer. Der Einzug sei in beiden Fällen jeweils bis zum Ende des Jahres 2021 geplant.

Damit sind die Planungen aber längst nicht abgeschlossen: Für den zweiten Bauabschnitt ist eine dreigeschossige Bebauung mit Wohn- und Büronutzung sowie mit Parkplätzen auf zwei Ebenen vorgesehen. Zur Verwirklichung dieses Vorhabens sei allerdings der Erwerb von angrenzenden Fremdgrundstücken notwendig. "Inzwischen wurden die Baugrunderkundungen abgeschlossen sowie ein Teil der Fremdgrundstücke erworben. Für weitere zu erwerbende Grundstücke sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen", wird Michael Krähmer in Bezug auf den geplanten neuen Baukörper in Richtung Gartenweg bzw. entlang des Oberen Grabens konkreter. Für den wiederum gibt es noch kein festes Zeitfenster, zumindest die Planungen wolle man aber in diesem Jahr noch abschließen, so der Sparkassendirektor weiter.

Auch den Hintergrund des ambitionierten Projekts in zwei Abschnitten erläutert Krähmer: "Mit dem Bauprojekt möchte die Sparkasse am Eingangsbereich zur Mosbacher Fußgängerzone, am historisch schönen und meist gut frequentierten Ludwigsplatz, ein optisch ansprechendes Gebäude mit einer für die Innenstadt wertvollen Nutzung zur Verfügung stellen." Es tut sich also was am Ludwigsplatz – nicht nur in Sachen Genuss zum Mitnehmen.