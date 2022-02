Auf ein Riesenrad und andere Fahrgeschäfte wird man diesen Frühling in Mosbach abermals verzichten müssen – das traditionelle Frühlingsfest wird nicht stattfinden. In Kooperation mit der Stadt arbeitet „Mosbach Aktiv“ aber für das Muttertagswochenende an einer Alternativveranstaltung in kleinerem Rahmen. Archivfoto: RNZ

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die 47. Auflage muss in der Warteschlange bleiben, auch dieses Jahr wird es kein Mosbacher Frühlingsfest geben. "Um es ganz kurz und schmerzlos zu machen: Das Frühlingsfest fällt aus" – lautete zu Wochenbeginn die Antwort von Holger Schwing auf die Anfrage der RNZ, wie es denn um das Fest der Feste in Mosbach in dieser Saison steht. Kurz zuvor hatte sich der Vorsitzende der festveranstaltenden Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv" nach intensiven Gesprächen mit Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann darauf verständigt, die traditionsreiche wie beliebte Veranstaltung nach 2020 und 2021 auch dieses Jahr abzusagen.

Das Risiko sei schlichtweg zu groß gewesen, sagt Schwing, und verweist auf den organisatorischen Aufwand, die vorherrschenden Unwägbarkeiten und die Vorgaben, die auch seitens der Schausteller – durchaus nachvollziehbar – gegeben seien. "Die Schausteller sagen nur zu, wenn wir garantieren können, dass alles reibungslos läuft", beschreibt der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende ein Problemfeld, das in der Planung schnell präsent geworden ist. Der eigentliche Vorteil des Frühlingsfests – nämlich seine Verteilung über die gesamte Altstadt – wird in Pandemiezeiten zum großen Nachteil. Denn Zugangskontrollen lassen sich bei einem Frühlingsfest in seiner gewohnten Form kaum umsetzen. "Und ohne Schausteller ist das Frühlingsfest eben kein Frühlingsfest", findet Holger Schwing.

Ganz "ungefeiert" will man den Frühling in Mosbach aber dennoch nicht einziehen lassen. "Wir arbeiten in Kooperation mit der Stadt aktuell an einer Alternativveranstaltung", lässt der Mosbach-Aktiv-Chef wissen. Am Muttertagswochenende (8./9. Mai) will man in der Innenstadt in geeigneter Form Besonderes bieten, allzu viel verraten kann oder will Schwing dazu derzeit allerdings noch nicht. Fest steht, dass die Alternativveranstaltung über zwei Tage gehen und mit einem eigenständigen Namen daherkommen soll. "Das wird kein Frühlingsfest light, das wird schon ein ganzes Stück weit weg vom eigentlichen Fest sein", sagt Holger Schwing. Konzentrieren soll sich das Geschehen dann eben rund um den Marktplatz, wodurch man in der Lage sei, "geeignete Zugangslösungen" abzubilden, ähnlich den Planungen, die man bereits für den (dann doch abgesagten) Weihnachtsmarkt ausgearbeitet hatte. Immerhin: Eine Bühne und Livemusik soll es auch bei der Alternativveranstaltung zum Frühlingsfest geben. Auch die Erfahrungen, die man beim Erntemarkt (im Oktober veranstaltet) gewonnen hat, will man am zweiten Maiwochenende miteinfließen lassen. Ein bisschen will man den Frühling in der Stadt auf jeden Fall feiern – auch wenn man diesmal auf Riesenrad, Breakdance, Kettenkarussell oder Autoscooter verzichten muss. Vielleicht ist die Konzentration aufs Wesentliche auch mal eine nette Alternative, weniger ist manchmal ja auch mehr.

Keine Perspektive hat derweil der Sommertagszug. "Die Stadt Mosbach sagt aufgrund der weiterhin brisanten Corona-Lage den traditionellen Sommertagszug am 27. März ab", heißt es dazu auf RNZ-Nachfrage aus der Stadtverwaltung. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen und risikoorientiert getroffen worden, ergänzt Stephanie Lerche aus der Pressestelle der Stadt Mosbach. "Da davon auszugehen ist, dass ein Großteil der beteiligten Kinder zu diesem Zeitpunkt noch ungeimpft sein wird, möchte die Stadt kein Risiko in Schulen, Kindergärten und Familien tragen", erklärt man weiter.

Nur auf die Absage will man sich allerdings auch in diesem Fall nicht beschränken: Als Alternative wird es in diesem Jahr nämlich einen "virtuellen Sommertagszug" mit verschiedenen Aktionen unter Beteiligung der Schulen und Kindergärten auf der Homepage der Stadt Mosbach geben. Weitere Informationen dazu, so die Auskunft der Stadtverwaltung, sollen noch folgen.