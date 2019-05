Neckarelz. (rnz) Da hat schon so mancher verwundert Richtung Gleise geblickt: Seit dieser Woche Montag (und bis 4. Oktober) fährt an Werktagen ein "ICE" über das Neckartal zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Unsere Aufnahme entstand in Neckarelz, wo der schnellste Zug der Deutschen Bahn allerdings ohne Halt durchfährt (laut Plan jeweils gegen 9.22 Uhr). Die Blicke der Pendler zieht der Expresszug aber dennoch auf sich.

Gemütlich durchs Neckartal

Der Sonder-ICE startet um 6.11 Uhr in Köln, erreicht Mannheim um 8.24 Uhr, Heidelberg um 8.36 Uhr und fährt dann ohne Halt weiter nach Heilbronn, wo er um 9.41 Uhr ankommt. Endstation ist Stuttgart. Nachmittags rauscht der Intercity-Express noch einmal durchs Neckartal: Heilbronn verlässt er um 14.10 Uhr, in Köln kommt er kurz nach 18 Uhr an.

An Wochenenden und Feiertagen fährt statt des ICE übrigens ein Intercity. Der ICE (Typ Velaro D) ist bis zu 320 km/h schnell, im Neckartal sind aber maximal 130 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit möglich.

Wer von Mosbach aus per Zug zur Bundesgartenschau will, dem bietet die Stadtbahn eine Alternative. Die ist zwar nicht so schnell wie der ICE unterwegs, dafür ist die Fahrt mit Stadtbahn oder Regionalexpress bereits im Preis der Eintrittskarte enthalten.

Noch bis 4. Oktober ist der Fernverkehr im Neckartal zu sehen, immerhin gut für das eine oder andere Foto in schöner Landschaft. Er passiert Neckarelz gegen 9.22 Uhr und 14.32 Uhr.