Ein Zeichen gegen Bomben: Flüchtlinge demonstrierten in Mosbach. Foto: B. Wössner

Mosbach. (brw) Am Mittwochnachmittag demonstrierten geflüchtete Syrer, verstärkt von Irakern und Pakistanis, zum größten Teil aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis, beim Mosbacher Château-Thierry-Platz gegen die Bombardierung Ost-Ghoutas in Syrien. Optisch unterstützt durch Plakate und Fahnen riefen sie dazu auf: "Stoppt die Bomben, helft den Kindern, Frauen und friedlichen Kräften in Syrien".

Bilder zu Hashtag "Save Ghouta" illustrierten den Aufruf. Der Organisator, ein syrischer Mitbürger, konnte geflohene Landsleute aus Aleppo und Damaskus begrüßen, die jetzt allerdings außer aus Mosbach auch aus Eberbach, Heilbronn, Adelsheim und Seckach angereist waren. Die angemeldete Demonstration, an der geschätzt unter 100 Personen teilgenommen haben, verlief jederzeit friedlich.