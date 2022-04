Mosbach.(ub) Amelie Pfeiffer war beeindruckt, dass knapp 100 Frauen, Männer und Kinder da waren, zum Wilhelm-Kapferer-Platz trotz winterlicher Temperaturen und leichten Schneefalls zur "Mahnwache für Frieden und Solidarität mit der Ukraine" gekommen waren. "Was ist schon eine Stunde in der Kälte im Vergleich dazu, was unsere ukrainischen Mitmenschen in Kälte und Kellern erleiden müssen", wurde die Vorstandssprecherin des Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen deutlich. Den Teilnehmenden dankte die Kreisrätin, da sie mit der Mahnwache dazu beitrügen, dass "wir uns nicht und niemals an den Krieg gewöhnen".

Zum sechsten Mal hatte das Parteienbündnis aus den Kreisverbänden von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP, Freien Wählern und der SPD sowie der Grünen Jugend, der Julis, der Jusos und der Jungen Union aufgerufen, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. "So lang die Zahl der Opfer nicht null lautet, bleibt es wichtig, dass wir hier zusammenkommen", setzte sich Kreisrätin Lena-Marie Dold für weitere Mahnwachen ein.

Mit ihr tut das von Anfang an auch Arno Meuter, wie Pfeiffer und Dold im Kreisvorstand der NOK-Grünen. Er gab der großen Zahl an Opfern, die der Krieg in der Ukraine gefordert hat, ein Gesicht, indem er von Serge Zevlever erzählte, der am 27. Februar durch den Angriff russischer Truppen gestorben sei. Und er nannte außer der Summe der Spenden, die bisher zusammen gekommen sind (3500 Euro) auch die Zwecke, für die sie verwendet wurden.

Auch Amelie Pfeiffer gab dem Leid, das der Krieg erzeugt, Gesichter und erzählte ihre persönliche Geschichte der Aufnahme dreier Menschen auf ihrem Ferienhof. Tania, Nazar und Oksana – Mutter, Sohn und Tante – flohen Mitte März aus der Nähe von Irpin bei Kiew. Alle drei werden weiterziehen zu Angehörigen nach Kanada. Auf ihrer Zwischenstation Mosbach zeigten sie ihre Solidarität mit den Zurückgebliebenen durch ihre Teilnahme an der Mahnwache. Weiter gegen die eigene "schwer erträgliche Hilflosigkeit" anzugehen, dazu rief die Grüne auf: "Jeder kann den Widerstand gegen den Krieg nach seinen Möglichkeiten unterstützen."

Landrat Dr. Achim Brötel (CDU) hatte das Seine als erster Redner der Wache am Käfertörle getan – mit deutlichen Worten. Dass dieser Krieg uns in Westeuropa trotz 1530 Kilometern Luftlinie zwischen Mosbach und Kiew einholen werde, da ist sich Brötel sicher: "Allein schon die Abhängigkeit von russischem Gas macht uns doch überdeutlich, dass auch wir längst zur Zielscheibe geworden sind. Dieser Krieg kann durchaus dazu führen, dass unsere Wirtschaft ins Wanken gerät, dass Menschen ihre Jobs und ihre Ersparnisse verlieren, dass der deutsche Staat sich noch höher verschulden muss … Die schwersten Folgen dieses sinnlosen Krieges stehen uns wohl noch bevor." Derlei Vorahnungen seien aber nicht annähernd mit dem zu vergleichen, was die Menschen in der Ukraine erleiden müssten.

Der Landkreis, seine Gemeinden, Bewohnerinnen und Bewohner aber sind nicht untätig. 800 Geflüchtete hätten bisher in der Region Schutz und Zuflucht gefunden, mehr als ein Viertel davon in Mosbach. Die Welle der Hilfsbereitschaft bezeichnete der Landrat als sensationell – "bei Menschen jeglichen Alters, aus allen Schichten und im gesamten Kreisgebiet", dankte er dem großen privaten Engagement ebenso wie den hauptamtlich Tätigen. Das zeigt in Brötels Augen, dass "wir gemeinsam für unsere Werte einstehen". Werte, die auch in Deutschland ignoriert und herabgesetzt würden. Für Brötel ein Grund zum "Fremdschämen". Einerseits. Und andererseits Ansporn, Haltung zu zeigen und "ein aufrechtes und aktives Bekenntnis zu unserer Demokratie, zum Rechtsstaat und zu den grundlegenden Werten" abzulegen. Applaus war die Antwort aus dem Kreis der Mahnwachenden.