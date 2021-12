Von Heiko Schattauer

Mosbach. In Mosbach hat sich im zu Ende gehenden Jahr trotz Pandemie einiges bewegt. Ein (fast) coronafreier Rückblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Sommer gefällt auch "light"

Foto: Schattauer

Nach der neuerlichen Absage des Frühlingsfestes und zahlreicher Erlebnismärkte konnte wenigstens der Mosbacher Sommer in seiner 35. Auflage für Abwechslung und gute Unterhaltung sorgen. Alle Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt, statt Masse zählt Klasse. Die "Light-Version" kommt an, der Abschied von Christine Funk als "Sommer-Institution" kann zumindest ein wenig gefeiert werden. Gut an kommen auch wieder die Alltagsmenschen, die – völlig unbeeindruckt von der Pandemie – in der Altstadt von Mosbach für Lächeln und Anziehungspunkte sorgen.

Inputt gerettet

Foto: Schattauer

Mitte März sah es auf einmal ganz düster aus – nachdem die seitherige Betreibergesellschaft "Iso" völlig überraschend mitgeteilt hatte, dass man den Betrieb des Abenteuergolfplatzes "Inputt" in Mosbach aufgegeben werde. Nach zahlreichen Leserbriefen, in denen sich die Verfasser für den Erhalt der beliebten Freizeiteinrichtung stark machten, war auch für die RNZ klar: Das Inputt darf nicht einfach sang- und klanglos verschwinden.

Gemeinsam mit der IHK startete man einen Rettungsversuch, auch die Stadtverwaltung, die Johannes-Diakonie und zahlreiche engagierte Bürger und Vereinsvertreter brachten sich unterstützend ein. Nach vielen Gesprächen ergab sich eine pragmatische Lösung für einen Weiterbetrieb: Gastronom Thomas Kohlhepp (Farmers) übernahm für drei Monate den Betrieb der Bahnen. Zahlreiche Besucher dankten es ihm während des Sommers. Auch für die kommende Saison hat der Interimspächter schon sein Interesse zum Weiterbetrieb des Inputt bekundet.

Baustellen fordern Geduld

Foto: Schattauer

Autofahrer neigen ja mitunter schnell zum Meckern. In und um Mosbach fanden sich aber dieses Jahr auch einige Auslöser für kollektiven Verkehrs-Unmut. Am meisten Geduld und Demut war mitten in der Stadt gefragt, wo ab Ende Oktober die B27 auf dem Teilstück zwischen Amthaus- und Kistnerstraße aufwendig und unter Teilsperrung saniert wurde. Obwohl der Abschnitt nur ein paar Hundert Meter lang, oder besser kurz ist, zeigte sich schmerzhaft dessen Bedeutung. Der Verkehr Richtung Buchen musste sich auf der Umleitung durch die Hauptstraße schlängeln, zeitweise bildeten sich lange Rückstaus (teilweise bis hinters Landratsamt).

Foto: Schattauer

Parallel war auch am Hardhofweg (Vollsperrung) kein und am Mosbacher Kreuz (Teilsperrung) aufgrund von Sanierungsarbeiten kaum ein Durchkommen. Im ersten Halbjahr war bereits die Straße "Am Henschelberg" wegen Erneuerung zu umfahren gewesen. Kurz vor Weihnachten wurden die leidgeplagten Verkehrsteilnehmer "beschert". Die drei Großbaustellen sind zwar noch nicht ganz fertig, aber vorerst rollt der Verkehr wieder.

Viel gut angelegtes Geld

Foto: Schattauer

Auch neben den Straßen gibt es in Mosbach reichlich Baustellen, die größten davon an Schulen und Kindergärten. "Rund 40 bis 50 Millionen Euro", so die Prognose von Mosbachs OB Michael Jann, sind in den kommenden zehn Jahren allein für Schulsanierungen im Stadtgebiet nötig. Und einige Millionen hat man schon für die Modernisierung der angejahrten Gebäude investiert, im zu Ende gehenden Jahr standen dabei vor allem die Pestalozzi-Realschule und die Grundschule Diedesheim im Fokus.

Auch für die ganz Kleinen wird gebaut und erneuert, 2021 intensiv an den Kitas in der Waldstadt und in Neckarelz. Viel "gut angelegtes Geld", wie nicht nur Michael Jann findet.

Wanderschuhe bekamen "Füße"

Foto: RNZ

Dreist, aber bestens vorbereitet waren die Diebe, die Ende Oktober mitten in Mosbachs historischer Altstadt zuschlagen. Die halbe Nacht lassen sich die Langfinger nach ihrem Einbruch ins Schuhhaus Stadler Zeit, um nur die allerbesten (und teuersten) Wanderschuhe zusammenzusuchen. Sogar aus den Schaufenstern picken sich die Unbekannten die gefragtesten Modelle, andere Wertgegenstände interessieren sie offenbar erst gar nicht. Mit 300 Paar als Beute verlassen die Diebe nach mehreren Stunden im Schuhhaus und dessen Lager den Tatort. "So etwas hat es in fast 115 Jahren Unternehmensgeschichte noch nicht gegeben", berichten am Tag nach dem Einbruch die Brüder Peter und Heiner Stadler. Von Beute und Tätern fehlt seither jede Spur.

Das Finale eine Farce

Foto: cao

Zwölf Monate lang hatten die Studierenden der Dualen Hochschule (DHBW) Mosbach an ihrer Tunnelbohrmaschine getüftelt und mehr als eine halbe Million Euro Sponsorengelder eingeworben. Die Chance der elf Maschinenbauer und Informatiker war groß, mit ihrem innovativen Konzept beim Bohrer-Wettbewerb von Multimilliardär Elon Musk Erfolg zu haben. 400 Teams hatten sich beworben, gegen sieben traten die Mosbacher im September in Las Vegas an. Doch vor Ort entpuppte sich das Finale viel mehr als Farce, es mangelte an Strom wie Wasser für die Bohrer, am Ende konnten nur zwei Teams ihre Maschinen unter die Erde bringen – und Musk ließ sich auch nicht blicken. Der "American Dream" war ausgeträumt, gewonnen hat das Mosbacher Team aber auch ohne Preis.