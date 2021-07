Mosbach. (pm) Die Badische Landesbühne kehrt nach der langen coronabedingten Spielpause auch in Mosbach auf die Bühne zurück. Am morgigen Dienstag wird Molières Komödie "Amphitryon" um 20.30 Uhr im Großen Elzpark zu sehen sein. Zuvor spielt das Ensemble um 17 Uhr "Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe" für Kinder ab sechs Jahren.

Große Lügen, Ängste und die Kraft des Erzählens sind Kernelemente des Stücks, die beim Kindertheater altersgerecht und mit viel Humor präsentiert werden. Knirps ist überzeugt, dass ein richtiger Raubritter in ihm steckt. Er will Knappe des berüchtigten Rodrigo Raubein werden. Dieser fordert aber eine Mutprobe. Voller Tatendrang zieht Knirps los, um die schlagfertige Prinzessin Flip zu entführen. Auf sie haben es aber auch ein böser Zauberer und ein Drache abgesehen. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt.

Das fulminante Märchen und Ritterabenteuer stammt aus der Feder von Michael Ende, der nach seinem Tod das Fragment einer Abenteuergeschichte hinterließ. Mit viel Charme und Witz hat Wieland Freund die Geschichte vollendet und Knirps auf seine Reise geschickt. So baute Freund die bestehenden Fragmente (ein mittelalterliches Setting, ein witziger Erzählstil und skurrile Charaktere) aus und strickte um sie herum die Geschichte des Raubritters Rodrigo Raubein, der entgegen der landläufigen Meinung wenig heldenhaft ist. In Wahrheit sind alle seine Abenteuer erstunken und erlogen, Rodrigo ist ein großer Angsthase. Knirps kommt dem Ritter deshalb höchst ungelegen, weshalb er ihn zu einer besonders gefährlichen Mutprobe schickt. Denn Raubein will nur eines – seine Ruhe!

Einen wilden Ritt durch Freud und Leid der Liebe inszeniert Arne Retzlaff dann am Abend mit der Komödie "Amphitryon" von Moliére. Vom drögen Leben auf dem Olymp angeödet, hat Göttervater Jupiter ein Auge auf die schöne Alkmene geworfen. Dass das Objekt seiner Begierde mit dem Feldherrn Amphitryon verheiratet ist, kann den Gott nicht von seinem Ansinnen abbringen. Zumal der Krieger gerade auf dem Schlachtfeld steht. In der Gestalt Amphitryons steigt Jupiter herab und feiert mit Alkmene das vermeintliche Wiedersehen. Damit der Schwindel nicht auffliegt, lässt er sich von seinem Götterboten Merkur begleiten, der in die Rolle von Amphitryons Diener Sosias schlüpft. So bahnt sich ein turbulentes Verwechslungschaos an: Während Merkur Schmiere steht, damit niemand das amouröse Abenteuer stört, ist der echte Sosias auf dem Weg zu Alkmene, um ihr die baldige Rückkehr ihres siegreichen Mannes anzukündigen. Die Doppelgänger treffen aufeinander …

"In dieser Komödie ist wahnsinnig viel los auf der Bühne: Figuren hassen und lieben, streiten und versöhnen sich, fordern sich immer wieder von Neuem gegenseitig heraus, spielen miteinander", so der Regisseur. Für das Publikum besteht dabei akute Ohrwurm-Gefahr, denn begleitet wird das Bühnengeschehen von zahlreichen Hits von ABBA. Auch die bunten Kostüme und das Bühnenbild von Georg Burger stehen ganz im Zeichen heiterer Unterhaltung an lauen Sommerabenden.

Info: Karten gibt es am Ticketschalter der Rhein-Neckar-Zeitung sowie bei der Tourist-Information Mosbach.