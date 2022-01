Von Frank Heuß und Gerhard Layer

Mosbach. 228 Seiten im handlichen A5-Format umfasst der 31. Jahrgang des Mosbacher Jahresheftes, das im Dezember erschien. Ganz in der Tradition der Schriftenreihe, die vom Geschichts- und Museumsverein (GMV) gemeinsam mit der Stadt Mosbach herausgegeben wird, ist in der Ausgabe 2021 einmal mehr eine große Bandbreite von Themenfeldern der Stadt- und Regionalgeschichte abgedeckt.

Auf die Titelseite hat es erstmals die Abbildung einer der bekanntesten Darstellungen der Stadt geschafft: der Kupferstich von Matthäus Merian d. Ä. von 1645. Den "Merianstich" stellt Bertold Hergenröder als "wichtiges Detail der Mosbacher Stadtgeschichte" vor, erläutert den Zeichnungs-Standort und zeigt bauliche sowie landschaftliche Veränderungen auf. Seine Betrachtung ist einer von 15 Beiträgen in dem Werk einschließlich der Jahresberichte von Stadtmuseum, Stadt- und Kreisarchiv. Vorangestellt sind Vorworte von Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann sowie vom GMV-Vorsitzenden und Schriftleiter Markus Wieland.

Der Einstieg führt in Mosbachs grüne Umgebung: "Wanderungen im Mosbacher Stadtwald". Diesen Beitrag des 1960 in Karlsruhe-Durlach verstorbenen Oskar Küchler, von 1949 bis 1953 Stadtförster in Mosbach, leitet Dr. Rainer Koepke mit einer Zusammenstellung von Küchlers Lebensdaten ein. Eindrücklich schildert Küchler "die Schönheit dieses gesegneten Landes an Neckar und Elz".

"Ein Briquetage-Tiegel aus Mosbach-Diedesheim" ist Joachim Neumaiers Aufsatz überschrieben. Darin geht es um einen archäologischen Fund von 1988 in der Flur "Oberer Herrenweg" in Diedesheim, um ein Gefäß, wie es die späten Kelten zum Sieden von Steinsalz benutzten, datiert in die Zeit um 15 bis 50 vor Christus. Die Ausführungen sprechen besonders Kenner der Materie an, da Hinweise auf eine Nutzung des hiesigen Steinsalzvorkommens vor dem 18. Jahrhundert bis dahin nicht vorlagen.

Klaus Goppold setzt seine Reihe dokumentierender Beiträge zur Stadtentwicklung fort. Diesmal behandelt er prägende Bauwerke der Altstadt im Vergleich eines Zeitfensters von 30 Jahren. Eingebunden hat er dafür viele Fotografien, mit denen sich, zusammen mit den Erörterungen, die Veränderungen etwa am Palm’schen Haus, am Haus Kickelhain oder am Mosbacher Schloss nachverfolgen lassen.

Ein markanter Bau jüngeren Datums ist Thema eines auf breiter Quellenbasis angelegten Beitrags von Dr. Rainer Köpke, der sich umfassend mit dem "Neubau der Evangelischen Stiftschaffnei in Mosbach/Bd." befasst. Dabei zeichnet er nicht nur – gestützt auf Aktenbestände - die Baugeschichte des 1908 erstellten Kulturdenkmals nach und ordnet den repräsentativen Verwaltungsbau auch kunsthistorisch ein. Er gibt mit dieser beispielhaften Hausgeschichte zudem einen Abriss der Chronik der Ev. Pflege Stiftung Schönau (in die das Mosbacher Julianastift überging)und beleuchtet mit Ausführungen zum Wohnstandard sozialhistorische Aspekte.

Ein weitere Hausgeschichte, der man sich größere Abbildungen gewünscht hätte, liefert Einblicke in kommunalpolitische Verhältnisse Mitte des 19. Jahrhunderts in Neckarzimmern. Karlheinz Götz vermittelt das Hin und Her um den Rathausneubau 1858 im Gefolge der Erweiterung der Ortsdurchfahrt. Abbau, Neubau, Auftragsvergaben, Finanzierung und geteilte Meinungen darüber – der Autor schildert dies detailliert, verweist aber auch auf Lücken in den Gemeindeakten. Mit den Bürgermeister-Reden zur Grundsteinlegung sowie zur Einweihung präsentiert er zwei aufschlussreiche Texte, die erlittene Not (Zehnt-Ablösung, Missernten) und das unerschütterliche Vertrauen in Gottes Hilfe ebenso belegen wie sie an den Willen zur Einigkeit in der Gemeinde appellieren.

Wie gewohnt akribisch dokumentierend und zeitgeschichtliche Hintergründe aufzeigend, breitet Manfred Biedert die "Postgeschichte von Schefflenz" aus. In diesem zweiten Teil (von 1872 bis zur Gegenwart)verdeutlicht er sowohl die Jahrzehnte währende überörtliche Versorgungsfunktion des Postamtes Oberschefflenz sowie dessen allmählichen Bedeutungsverlust. Aspekte der Entwicklung des Eisenbahnverkehrs nimmt er dabei ebenso in den Blick wie kommunalpolitische Pläne, die in den 1970er-Jahren ein "neues Gemeindezentrum" mit diversen Dienstleistungseinrichtungen zwischen Mittel- und Oberschefflenz vorsahen ...

Ins Schefflenztal führt auch die spannendste Geschichte des Heftes: Angeregt von der Anfrage einer Filmemacherin aus Hessen, recherchierte Ursula Rauh zu einem brutalen Raubmord 1892 bei Billigheim und stieß auf eine außergewöhnlich umfangreiche Berichterstattung dreier regionaler Zeitungen, die sie chronologisch aufarbeitete. Die Aufklärung des "vorsätzlichen, aber ohne Überlegung" begangenen Mords an dem Kunstmühlenbesitzer Gerson Herz verfolgt man gespannt von den ersten Verdächtigungen über "völlig erfundene" Nachrichten bis zum Urteilsspruch des Mannheimer Schwurgerichts.

Museumsleiter Stefan Müller steuert einen kurzen Beitrag über die vor 100 Jahren im Mosbacher Rathausturm eingerichtete "Volkssternwarte" bei. Damals hatte der Gemeinderat ein Teleskop-Fernrohr angeschafft, das dort in bestimmten Zeiträumen gegen geringe Geldbeträge verwendet werden durfte.

Mit der Entnazifizierung des Lehrpersonals am heutigen Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) nach dem Zweiten Weltkrieg befasst sich ein Text (Teil einer Bachelorarbeit) von Sheela Michelle Schmid. Sie zeigt darin auf, dass etwa drei Fünftel der Lehrkräfte, die man nach 1945 zunächst entlassen hatte, bis 1947 bereits wieder eingestellt waren. Nach welchen Kriterien entschieden wurde, beleuchtet sie am Beispiel des NKG, das bis 1945 "Ritter-Götz-von-Berlichingen-Schule" hieß. Vollständige Namen der Pädagogen werden nicht genannt, aber deren Karriereweg und Rolle im NS-Regime nachgezeichnet.

Ebenfalls aus dem NKG stammt eine "Chronologie" über die Eingemeindung der vormals eigenständigen Gemeinde Neckarelz nach Mosbach, die am 15. April 1975 vollzogen wurde und damit Mosbach zur "Großen Kreisstadt" werden ließ. Mittels Auszügen aus einer Schülerarbeit von Laura Scheck, die in der Geschichts-AG der Schule entstand, hat Markus Wieland diesen Weg zusammengefasst.

Etwas wehmütig, doch auch mit Stolz schaut Christof Roos auf den "Internationalen Wettbewerb für Kammerchöre" zurück und würdigt das Niveau dieser in zweijährigem Rhythmus von 2012 bis 2018 ausgerichteten Veranstaltungsreihe – ein "unvergessliches Kapitel in der Musikgeschichte Mosbachs". Zu wenige Anmeldungen, bedingt durch das immens gewachsene Angebot an Festivals, ließen die Verantwortlichen 2020 aufgeben.

Info: Mosbacher Jahresheft 2021. Herausgegeben vom Geschichts- und Museumsverein Mosbach und von der Großen Kreisstadt Mosbach. 228 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. 15 Euro. Erhältlich im lokalen Buchhandel.