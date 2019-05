Höhergelegt: Nach und nach werden alle Bushaltestellen - so wie hier aktuell in der Renzstraße - im Stadtgebiet barrierefrei gemacht. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Nachdem das Pfalzgrafenstift im Mosbacher Gemeinderat auf einen - nun doch noch - konsensfähigen Weg gebracht worden war, fanden auch noch ein paar weitere Themen Raum und Zeit. Zehn weitere Punkte waren auf der Tagesordnung vermerkt, die allermeisten davon waren recht zügig abgearbeitet.

So fanden die Neuwahlen des Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach in der Abteilung Lohrbach (Thomas Vieten) und seines Stellvertreters (Jörg Kirschenlohr) einhellige Zustimmung des Gemeinderats.

Breite Zustimmung (bei einer Enthaltung) gab es auch für die vorgeschlagene Bestellung des neuen Seniorenbeirats Mosbach. Sieben Seniorinnen und Senioren - Ursula Beckert, Marina Blaumeiser, Willi Gramlich, Ursula Henrich, Edith Küpper, Walter Spohn und Anton Geier - waren aus den Fraktionen von CDU, SPD und Freien Wählern zur Bestellung vorgeschlagen worden. Bis auf Anton Geier handelt es sich dabei um bereits erfahrene Seniorenbeiräte - bis 2022 soll sich das "neue" Team nun unter anderem in beratender Funktion in den städtischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsgremien einbringen.

Grünes Licht gab’s vonseiten des Gemeinderats auch für die Maßnahmen zur erstmaligen, endgültigen Herstellung der Falltorstraße und des Kaisergässleins in Neckarelz. Im Nachgang der Ausschreibung im Februar 2019 waren vier wertbare Angebote eingegangen, wobei die Firma Kispert-Bau das günstigste Angebot abgab. Rund 343.000 Euro hat das Limbacher Unternehmen für die Herstellungsarbeiten veranschlagt - und liegt damit 2,5 Prozent über der Kostenberechnung der IFK-Ingenieure aus Mosbach. 95 Prozent der beitragsfähigen Kosten (laut Stadtplaner Baumhackel etwa 245.000 Euro) werden dabei auf die Eigentümer/Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke umgelegt.

Schon lange hergestellt ist die Straße "Am Henschelberg", wo nun allerdings umfangreiche Sanierungen anstehen. Als günstigster Anbieter (drei Kostenvoranschläge waren eingegangen) erwies sich hier die HF Bauunternehmung Horst Flicker aus Limbach, die nun die Erneuerung der Kanäle und der Asphaltdecke für rund 224.000 Euro in Angriff nehmen soll. Hier liegt man 2,3 Prozent unter der eigentlichen Kostenplanung. Die Maßnahme soll unter Vollsperrung des Abschnitts Schlackenbrücke-Kreisel ausgeführt werden, so Nanke Grißtede aus der Tiefbauabteilung der Stadt.

Lediglich ein wertbares Angebot war für weitere Arbeiten an den Bushaltestellen eingegangen. Nach und nach sollen alle Haltestellen im Stadtgebiet (192 an der Zahl) mit sogenannten Hochboarden ausgestattet werden, die einen barrierefreien Zu- und Ausstieg ermöglichen. "Wir haben da schon viel erledigt", konstatierte Stadtplaner Klaus Kühnel, rund 30 Bushaltestellen seien bereits umgebaut. Nun liege der Schwerpunkt auf der Pfalz-Graf-Otto-Straße, wo die Firma HLT aus Neckargerach für rund 516.000 Euro (rd. drei Prozent unter der Kostenschätzung) Bushaltestellen und teilweise auch Straßendecken neu hergestellt werden sollen.

In der Fragestunde der Einwohner ging es alsdann unter anderem um diese Fragestunde selbst: Die Frage, ob die am Anfang oder doch (wie bisher) am Ende der Sitzung stehen soll, "kann gerne der neue Gemeinderat noch einmal erörtern" so OB Michael Jann.

Auch die Gemeinderäte fragten abschließend noch einmal rege an. Dabei wollte man (noch einmal) auf Themen wie die Radwege in der Stadt, (mehr als) grenzwertige Wahl-Plakate, Parkhaussperrungen, Straßenzustände oder die Planungen für die Ideenwerkstatt hinweisen. Das letzte Wort hatte in ausführlicher Form OB Jann: Er blickte final auf die zu Ende gehende Legislaturperiode des Gemeinderats, inklusive Sitzungsstatistik und Leistungsnachweis.