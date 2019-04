Von Alexander Rechner

Mosbach. Passanten dürften sich beim Anblick des Obertorzentrums in den vergangenen Tagen gewundert haben. Die Immobilie an der Ecke Hauptstraße/Alte Bergsteige wurde unter anderem mit Brettern zugenagelt. Und dies ist Citymanagerin Andrea Zorn ein besonderer Dorn im Auge. "Wir waren selbst über diese Maßnahme überrascht", sagt Zorn auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. "Das ist nun ein Schandfleck am Eingang unserer schönen Stadt."

Die Citymanagerin habe eigenen Angaben zufolge bereits mit dem Mieter, dem Kaufland, und mit Vertretern der Immobiliengesellschaft Hamborner Reit AG, der Eigentümer des Obertorzentrums, gesprochen. "Wir sind im Vorfeld weder befragt noch informiert worden", schildert die Citymanagerin und ergänzt: "Die Stadt Mosbach hat diese Maßnahme auch nicht veranlasst".

Die Stadtverwaltung werde in den kommenden Tagen auch nochmals an den Mieter appellieren, sich eine schönere Lösung einfallen zu lassen. "Oberbürgermeister Michael Jann wird einen Brief an das Kaufland schreiben und sich darin über diesen Zustand beschweren", sagt Andrea Zorn. Allerdings habe die Stadt nach ihrer Darstellung kaum eine Handhabe gegen diese Maßnahme. "Wir können nur appellieren und bitten", erklärt sie.

Aber weshalb wurde das Obertorzentrum überhaupt mit Brettern und mit weißen Fassadenplatten verriegelt? Aus der Neckarsulmer Konzernzentrale ist dazu zu hören, dass dem Lebensmittelmarkt bis zum Ende des Mietvertrages (31. Oktober) die Verkehrssicherungspflicht obliegt. "Um diese sicherzustellen und Vandalismus vorzubeugen, haben wir insbesondere die Glasschiebetüren entsprechend geschützt", erläutert Pressesprecherin Andrea Kübler von Kaufland.

Das Unternehmen wolle schließlich die Mietfläche in einem ordnungsgemäßen Zustand an den Eigentümer übergeben. Das Kaufland hatte dort im Februar seine Filiale geschlossen - die Immobilie entspreche nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Einkaufsstätte, lautete die Erklärung des Unternehmens.