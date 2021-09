Von Pia Geimer

Mosbach. Keine Frage: Bülent Ceylan, der Mann mit der Wallemähne und dem adretten Kinnbärtchen, ist ein Publikumsmagnet. Wo immer er auftritt, strömen die Fans in Scharen herbei. Und genau das war das Problem in den vergangenen zwei Jahren. Aber im Autokino vor Autos spielen und seine Fans nur durch die Scheiben sehen – das ist auf Dauer nix für den "Monnemer" mit dem herrlich losen Mundwerk. Er braucht die Menge um sich, will die Fans hören und fühlen und sich gemeinsam mit ihnen amüsieren. Und seit wenigen Tagen ist das endlich wieder möglich! Dank eines strengen Hygienekonzeptes konnte der mehrfach verschobene Abend mit seinem Programm "Luschtobjekt" in der Alten Mälzerei nun stattfinden.

Vor vollem Haus zeigte Bülent Ceylan, dass er auch nach zwei schwierigen Jahren immer noch Massen bewegen und Begeisterungsstürme entfachen kann. Es war dem Comedian sichtlich anzumerken, wie glücklich er war, dass es endlich wieder los geht. Der Auftritt in Mosbach war natürlich nicht sein erster, aber der erste seit Corona, der sich wieder ein bisschen wie vor der Pandemie anfühlte, auch wenn im Saal noch Maskenpflicht eingehalten werden musste.

Der guten Laune tat das jedenfalls keinen Abbruch. Bülents Fans lieben ihn und sind wild entschlossen, sich zu amüsieren. Und er? Eigentlich scheint er fast nichts tun zu müssen, außer ganz er selbst zu sein und zwei Stunden lang locker ein Schwätzchen zu halten mit den Leuten. Auf der Bühne, im hellen Scheinwerferlicht ist er vollständig zu Hause, könnte wahrscheinlich auch noch stundenlang bis weit nach Mitternacht für sein Publikum spielen und singen und in den verschiedenen Gestalten seiner Bühnenfiguren herumalbern, die er im Laufe der Zeit erfunden und unverwechselbar gemacht hat.

Skurrile und zuweilen lustvoll derbe Gestalten bevölkern den Bülent-Kosmos: Da gibt es den obenrum etwas unterbelichteten Mannheimer Harald, der mit Baseball-Käppi und knapp sitzender Trainingsjacke jedem, der es hören will über seine Lebensmittelkrise (Midlife-Crisis) erzählt, die Pelzhändlergattin Anneliese, die den mondänen Vamp gibt und "uff Pälzisch" den Begriff Libido erklärt. Oder den muffigen Hausmeister Mampfred, der in Batschkapp und grauem Kittel der Frauenmagnet schlechthin ist. Und natürlich durfte auch der großmäulige Erzmacho Hassan nicht fehlen, der neuerdings unter die Gangsterrapper gegangen ist und als Capital Ha herumproletet. Eine ganz neue Figur ist der unfassbar dämliche Thor (eigentlich Vocor, aber das war seinem Vater zu lang und die Mama musste sich für eine Silbe entscheiden), der zwar keine zwei Gedanken hintereinander kriegt, aber definitiv immer weiß, wo sein überaus stattlicher Hammer hängt.

Bülent Ceylan ist ein "Monnemer Urviech" und eine charmante Rampensau. Dabei nimmt er sich natürlich gerne auch selbst auf die Schippe, kommt beim ersten Auftritt als "Luschtobjekt" oben ohne (mit Wachs enthaart, wie er versichert) auf die Bühne. Danach macht er aber dann doch vorsichtshalber den Chippendale rückwärts und spielt den Rest des Abends im schwarzen T-Shirt weiter. Diese unverfrorene Art lieben die Fans an ihm. Und er genießt es sichtlich, wieder im Rampenlicht zu stehen, endlich wieder vor vollem Haus spielen zu können. Entspannt plauderte er sich durch den ersten Teil des Abends, filmte sogar von der Bühne herunter ins Publikum und ließ die begeisterungsfähigen Fans mitspielen. Im zweiten Teil packte er seine bei "The Masked Singer" wiederentdeckte alte Leidenschaft aus und ließ es rockig krachen.

Von ihm aus hätte es wohl noch bis zum Morgengrauen mit Zugaben weiter gehen können, aber wenn’s am schönsten ist … Ungewohnt, wieder ein volles Theater zu sehen. Aber ein Hoffnungsschimmer – nicht nur für die Fans.