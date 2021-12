Da sich ein reines Arthouse-Kino in Mosbach nicht rechnen würde, freut sich Kinobetreiber Michael Roesch um so mehr, dass die großen Blockbuster die besonderen Filmreihen ermöglichen, für die das Kino in Neckarelz erneut ausgezeichnet wurde. Foto: Heiko Schattauer

Von Noemi Girgla

Mosbach-Neckarelz. Ein reines Arthouse-Kino ließe sich in Mosbach nicht umsetzen, meint Michael Roesch, Geschäftsführer der Kinostar Theater GmbH, zu der auch die Kinostar Filmwelt in Neckarelz gehört. "Das Tolle ist aber, dass sich durch das Geld, das die ,großen Filme’ einspielen, auch die kleinen finanzieren lassen." Und eben jene "kleinen Filme" bescheren der Kinostar Filmwelt in Neckarelz bereits seit 2008 jedes Jahr aufs Neue eine Auszeichnung der Medien- und Filmgesellschaft (MFG) Baden-Württemberg. "Es ist großartig, dass das in Mosbach so funktionieren kann", befindet Roesch.

Erst kürzlich hat die MFG das Kino in Neckarelz wieder für "gute Filmreihen im Jahr 2020" ausgezeichnet. Konkret: für das Programmkino, das wöchentliche Programm in englischer Sprache und die Sonderreihen in Kooperation mit der Stadt Mosbach. "Eben alles außerhalb der sogenannten Blockbuster", erklärt der Betreiber.

"Kinos waren und sind von der Pandemie überdurchschnittlich betroffen. Mit Engagement, Durchhaltekraft und Ideenreichtum haben es die Kinos bis heute durch die Pandemie geschafft. Die Kinopreise sind dafür Anerkennung und Unterstützung", erläuterte Carl Bergengruen, Geschäftsführer der MFG Baden-Württemberg, in einer Pressemitteilung. Leider bleibe die Lage wegen der Corona-Pandemie gerade für die kleinen Kinos sehr schwierig, betonte auch Staatssekretärin Petra Olschowski.

"Natürlich bleibt die Situation heftig, aber durch die verschärften Corona-Regeln hat sich für uns nicht viel geändert; diese Regeln galten für Kinos bereits zuvor", erklärt Michael Roesch. Die neuen Auflagen würden sich "naturgemäß" bemerkbar machen, die Zahlen seien seit 2G etwas zurückgegangen. "Aber das wären sie aufgrund der Laufzeit der aktuellen Filme zum Teil auch so", relativiert er. Die gute Nachricht des Wochenendes sei gewesen, dass durch die Ausnahmeregelungen wieder mehr Besucher auch ohne vorherigen Test in die Kinosäle dürften. "Wir sind sehr glücklich, dass das so entschieden wurde", verrät Roesch, und die Kinder seien ja durch die Schultests sowieso von der Testverpflichtung ausgenommen. Denn überraschenderweise würden gerade Kinderfilme gerade sehr gut laufen. Ab sofort kann sich das junge Publikum auch auf eine Neuerscheinung freuen: Ab heute flimmert "Lauras Stern" über die Leinwand.

Michael Roesch ist nach wie vor überzeugt: "Die Pandemie hat uns gezeigt, dass Kino an sich funktioniert. Das ist die gute Nachricht." Wie stark die Auslastung sei, komme dabei allerdings immer auf den jeweiligen Film an. "Der neue Bond hat ziemlich genauso viele Zuschauer in die Kinos gelockt, wie vor der Pandemie berechnet worden war: mehr als 5,5 Millionen Besucher allein in Deutschland. ,Dune’ lief super, und der neue Eberhofer-Krimi ,Kaiserschmarrndrama’ lief sogar viel besser als erwartet. Er war der bislang am höchsten frequentiere Film aus der Reihe überhaupt", fasst der Kinobetreiber mit einem Blick auf die Zahlen zusammen.

Die Probleme, vor denen die Kinos vor etwas mehr als einem Jahr, noch vor dem zweiten Lockdown, standen, gibt es nicht mehr. Damals wurden sämtliche große Filme immer wieder verschoben; man hatte kaum Programm, auf das man zurückgreifen konnte. "Aktuell werden nur einige wenige deutsche Filme verschoben", sagt Roesch. Die USA habe niedrigere Inzidenzen, die Leute könnten ins Kino gehen, und die Vereinigten Staaten seien einer der Schlüsselmärkte der Branche. "Keiner verschiebt Filme, weil die Inzidenz in Deutschland gerade hoch ist. Der Filmmarkt normalisiert sich", erklärt der Fachmann.

Gerade jetzt im Dezember kommen wieder Streifen raus, in die Michael Roesch große Hoffnungen setzt. Allen voran "The Matrix Resurrections" (23. Dezember), ein Film, der laut Roesch gewiss zahlreiche Fans vor die große Leinwand locken wird. Aber noch mehr steht schon davor auf dem Programm. Die heute anlaufende "West Side Story" hält Roesch für einen ernst zu nehmenden Kandidaten für das Oscar-Rennen Ende März. Der neue Spider-Man-Film "No Way Home" (ab 16. Dezember) habe in den USA bereits Rekordverkäufe erzielt.

"Die Fans werden sich diese Filme anschauen – egal, welche Verordnungen gerade herrschen", davon ist der Kinobetreiber überzeugt. Als "Lockdown light" betrachtet er die 2G-plus-Regelung für das Kino nicht. "Das ist bei uns etwas völlig anderes als beispielsweise in der Gastronomie", ist er sich dennoch der Probleme anderer Branchen bewusst. "Aber für uns ist die momentane Situation besser als ein Lockdown. Die Filme sind da, und Matrix kommt eben an Weihnachten raus – egal, ob wir offen haben oder nicht. Und dafür wären bestimmt auch viele bereit, sich zusätzlich testen zu lassen."

Da aufgrund der pandemischen Lage die Kinosäle gerade wieder nur bis zu 50 Prozent gefüllt werden dürfen, hat Roesch sich für Neo und Trinity schon etwas überlegt: "Wir können den Film auch in zwei Sälen laufen lassen." Denn schließlich sind es die Blockbuster mit Stars wie Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss, die die ausgezeichneten Filmreihen der Kinostarfilmwelt in Neckarelz erst ermöglichen.