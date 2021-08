So lässt sich Bewegung in den Alltag integrieren: Mit gutem Beispiel ging das junge Team der Lego-AG voran und zeigte die ein oder andere Übung. Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Mosbach. Was hat die Motivation zu sportlicher Bewegung mit elektronischer Technik zu tun? Auf den ersten Blick nicht so viel, aber dennoch gibt es kreative Wege, das eine mit dem anderen zu verbinden. Schon seit einigen Jahre besteht am Auguste-Pattberg-Gymnasium (APG) in Neckarelz eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit Lego-Technik befasst. Und deren aktuelle Generation ist in den Zeiten von Corona auf ganz neuen Feldern unterwegs.

Unter vier Teams, die vom APG ins Rennen gingen, waren diesmal die Jüngsten am erfolgreichsten. So konzipierten die acht Sechstklässler der "SAPG TechStorms" zusammen mit der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv" einen "Bewegungsrundkurs" quer durch die Mosbacher Altstadt. "Mehr Bewegung für alle!" lautete die Aufgabenstellung der "FirstLegoLeague" (FFL), an der das APG ebenso wie noch eine ganze Reihe anderer Schulen Jahr für Jahr teilnimmt.

Das Reglement dieser Turniere der FFL sieht mehrere Teildisziplinen vor. Eine davon ist die Forschung, in der sich die Teammitglieder mit dem Arbeitsthema in freier Form vertieft auseinanderzusetzen hatten. Diese Konkurrenz konnten die TechStorms vom APG dieses Jahr auf Kreisebene für sich entscheiden. Trotz ebenfalls guter Ergebnisse in den weiteren Kategorien reichte es jedoch nicht zur Qualifikation für die Landesebene. Mit einem Videobeitrag wurde allerdings auch noch die "Off-Season Challenge" (Herausforderung außerhalb der Saison) gewonnen.

Dass die aus Umfragen entwickelte Idee eines Rundkurses durch die Mosbacher Altstadt für mehr Bewegung im Alltag dennoch in die Tat umgesetzt werden sollte, dessen war sich Iris Hartung-Koepke sofort sicher. Die ehrenamtliche Leiterin der AG, die durch das als Sponsor fungierende Walldorfer Software-Unternehmen SAP ihre berufliche Expertise vermittelt, sprach Holger Schwing darauf an. "Ich fand das sofort gut, es passt zu unserem Namen, und so habe ich dann auch direkt meine Kollegen informiert", erklärte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv. Schnell fanden sich zehn Gewerbetreibende im Bereich der Fußgängerzone, die in ihren Schaufenstern Platz für jeweils ein Plakat bereitstellten.

Auf jedem Plakat sind von Liegestützen über "Hampelmänner" bis hin zu Kniebeugen verschiedene einfache Kraft-, Konditions- und Koordinationsübungen erklärt. Diese lassen sich ohne Geräte und mit wenig Platz direkt vor Ort umsetzen. Die Belastungsintensität ist durch die Zahl der Wiederholungen individuell an die Leistungsfähigkeit anpassbar.

Zur offiziellen Vorstellung des neuen Rundwegs fand sich das junge Team kurz vor dem Start der Sommerferien beim Modegeschäft Schwing in der Hauptstraße ein. Dilara, Lilia, Elias, Felix, Konrad, Moritz, Mustafa und Samuel machten die Passanten mit Infoblättern auf die neue Attraktion in der Altstadt aufmerksam. Dabei gingen sie auch selbst mit gutem Beispiel voran und demonstrierten die eine oder andere Übung.

Ob sich die sportliche Aktivität im Rahmen des geschäftigen Treibens in der Altstadt zumindest für die vorläufig festgelegte Dauer bis zum 29. August etablieren wird? Für das Bewusstsein, für den Erhalt der eigenen Gesundheit selbst etwas tun zu müssen, wäre es sicher nicht das schlechteste Signal.