Von Alexander Rechner

Diedesheim. Neue Runde im Insolvenzverfahren des Diedesheimer Unternehmens Zuse Hüller Hille: Die IG Metall überraschte jüngst mit der Aussage, dass hinter dem neuen Investor, der Visionmax Germany GmbH, offenbar ein chinesisches Unternehmen stehe, das in der Rüstungsbranche tätig sein soll. Dem zweiten Bevollmächtigten der IG Metall Heidelberg, Michael Seis, zufolge handelt es sich dabei um das in Fernost beheimatete Unternehmen "Vartic". Dies dementiert nun Hui Zhao, Rechtsanwalt und Partner von KWM Europe Rechtsanwaltsgesellschaft aus Frankfurt am Main, gegenüber der RNZ. Die Gesellschaft "Vartic" ist dem Rechtsberater von Visionmax Asset Management Co., Ltd. "bis jetzt in unserer Transaktion unbekannt". Jedoch gebe es ein Unternehmen mit dem Namen "Vattic". "Dieses Unternehmen ist nicht in der Rüstungsindustrie tätig", schildert der Jurist. In dem 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim (MfD) gegründeten Betrieb würden künftig keine Maschinen für die Rüstungsindustrie produziert.

An dem Einstieg bei Zuse Hüller Hille ist dem Rechtsberater zufolge die Firma "Vattic" nicht beteiligt. Dennoch gibt es eine Verbindung zwischen Visionmax und Vattic: "Visionmax hält 30 Prozent an Vattic", erläutert Hui Zhao dazu und beschreibt deren Tätigkeitsfeld. So sei Vattic eine Investmentgesellschaft, die bisher in zwei Projekte Kapital angelegt habe. "Ein Investment war eine 15-prozentige Beteiligung an der CW Group, zu der auch die Zuse Holding, die bisherige Gesellschafterin der Zuse Hüller Hille, gehörte", erklärt der Rechtsberater aus der Frankfurter Kanzlei. Hierüber habe Visionmax Asset Management Co., Ltd. überhaupt von der Investitionsmöglichkeit in Zuse Hüller Hille erfahren. "Das andere Investment betrifft den Bereich der Produktionsanlagen für Hochgeschwindigkeitszüge", erläutert er.

Zu der Frage, wer hinter dem Geldgeber Visionmax Germany GmbH steht, nennt der Rechtsanwalt Finanzinvestoren, die "an diversen Unternehmen in China beteiligt sind". Diese seien in unterschiedlichen Industriebereichen tätig. Zum Portfolio gehöre auch eine 1,99 Prozent-Beteiligung an einer Gesellschaft der "Avic Group", die nach seiner Darstellung auch das Militär beliefert. "Das wäre aber in etwa so, wie wenn Sie einen Investor, der zwei Prozent an Siemens hält, als jemanden bezeichnen, der in der Rüstungsbranche tätig ist", ergänzt der Rechtsanwalt.

Derzeit laufen offenbar noch die Prüfungen der Behörden. Laut dem Rechtsberater hat Visionmax beim Bundeswirtschaftsministerium einen Antrag auf Unbedenklichkeitsbescheinigung gemäß § 58 Außenwirtschaftsverordnung gestellt. "Das Ministerium prüft, ob die Transaktion eventuell öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet", erläutert Hui Zhao. Die Genehmigungen lägen noch nicht vor.

In der heutigen globalisierten Welt komplexe Unternehmensgeflechte zu entwirren, ist nicht immer ganz einfach. Der Rechtsberater gibt aber Auskunft zu den Verflechtungen und erläutert, warum Visionmax Germany GmbH gegründet wurde. Sie sei eingerichtet worden, um Zuse Hüller Hille zu erwerben. Die GmbH ist nach Angaben des Rechtsberaters eine Tochtergesellschaft der Ningbo Huahui Zhi Neng Zhuang Bei Co., Ltd. Und Ningbo Huahui gehöre wiederum Visionmax Asset Management Co., Ltd. in Peking.

Als Grund, warum der Investor aus Fernost bei Zuse Hüller Hille einsteigen will, nennt er die Zukunftschancen. "Insbesondere haben die Produkte auf dem asiatischen Markt große Nachfrage", erklärt Hui Zhao. An der Produktpalette soll sich nichts ändern, bekräftigt er. "Soweit bleibt es wie bisher." Jedoch wolle man neben den bestehenden Märkten von Zuse Hüller Hille vermehrt auch den asiatischen Raum bedienen. Wer künftig als Geschäftsführer eingesetzt werden soll, stehe noch nicht fest. Es gibt dem Rechtsanwalt zufolge jedoch Gespräche mit Kandidaten.

Parallel dazu ist man auch in einen weiteren Dialog eingetreten: mit der Zuse Holding GmbH. Ihr gehört laut dem Rechtsanwalt das Betriebsgelände an der Diedesheimer Steige. Die Gespräche über eine Verlängerung des Mietvertrages sind nach seiner Darstellung bereits in einem "fortgeschrittenen Stadium".

Vom neuen Investor sind laut dem Rechtsberater von Visionmax Asset Management Co., Ltd. bereits Finanzmittel geflossen, um den Betrieb weiter führen zu können. "Unsere Mandantin finanziert seit Juni 2019 die Aufrechterhaltung des Betriebs", schildert Hui Zhao.