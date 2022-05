Mosbach. (brw) "Neue" Zahlen zur Alten Mälzerei wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mosbach präsentiert. Für das erste Pandemiejahr 2020 liegen nun die endgültigen Zahlen vor. Der Jahresabschluss liest sich ernüchternd, zeigt dramatische Rückgänge in allen Bereichen. Eine Folge des Lockdowns, der bei allen Gastro-, Tagungs- und Kulturbetrieben zu meist enormen finanziellen Einbrüchen geführt hat.

Der Gemeinderat winkte den Jahresabschluss der Alten Mälzerei Verwaltungs GmbH und den des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG sowie die jeweilige Entlastung der Geschäftsführung klar mehrheitlich durch. Diskussionsbedarf seitens der Räte gab es keinen. Während die zuletzt genannte Gesellschaft mit dem Betrieb und der Verwaltung der Versammlungsstätte betraut ist, versteht sich die Verwaltungs-GmbH als Haftungsgesellschaft mit der Stadt Mosbach als einziger Gesellschafterin.

Der Jahresverlust des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei Mosbach bemisst sich im Geschäftsjahr 2020 auf knapp eine Million Euro (genau sind es 999.940 Euro) und blieb damit rund 110.000 Euro unter der Prognose des Nachtragswirtschaftsplans. In diesem Plan war aufgrund der Hochrechnung zum Jahresende ursprünglich ein Betrag von über 1,1 Mio. Euro angesetzt worden. Darin berücksichtigt worden war auch die "außerordentliche Wirtschaftshilfe" im November und Dezember 2020, die vom Bund als Unterstützung für die von den Corona-Einschränkungen besonders betroffenen Unternehmen zugesagt worden war. Sie betrug knapp 200.000 Euro.

Der Jahresverlust wird in Höhe von über 602.000 Euro aus dem Haushalt der Stadt Mosbach ausgeglichen. Der Rest von knapp 400.000 Euro wird als Verlustvortrag auf die neue Abrechnung übernommen.

Grund für die finanziellen Verluste war vor allem die Corona-Pandemie. Der Tagungsmarkt brach auf weniger als ein Drittel ein, Kulturveranstaltungen fielen größtenteils komplett weg. Während im Jahr 2019 insgesamt noch mehr als 63.000 Gäste (Tagung und Kultur) das Tagungszentrum besuchten, waren es im Jahr 2020 dagegen nur noch 18.600 Personen.

Um den Tagungskunden eine gute Atmosphäre zu bieten, sei neben geeigneten Räumlichkeiten und moderner Technik auch ein passendes gastronomisches Angebot "unerlässlich", wie es im "Lagebericht" steht. Dort wird zudem festgestellt, dass Tagungskunden vorwiegend aus der Region kommen. Für Teilnehmer mit längeren Anfahrtswegen gestalte sich die Unterbringungssituation in Mosbach und Umgebung oft schwierig, da Hotelbetten fehlten, heißt es weiter.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2020 betrug 19 Festangestellte (17 in 2019) und 25 Aushilfskräfte (35 in 2019). Die Corona-Pandemie hat die Geschäftsentwicklung stark belastet. Die Umsatzerlöse haben sich mehr als halbiert und sind von rund einer Million Euro in 2019 auf etwas unter 500.000 Euro in 2020 eingebrochen. Aufgrund der starken Corona-Einschränkungen wurden Aushilfen nicht abberufen und zudem Kurzarbeit angemeldet. Dadurch verminderte sich der Personalaufwand zwar um rund 20 Prozent gegenüber des Vorjahrs. Allerdings standen diesen Kostenreduktionen weit höhere Umsatzeinbußen gegenüber. Dass das Jahresergebnis 2020 dennoch um 2,6 Prozent zulegen konnte, war nur der erwähnten außerordentlichen Wirtschaftshilfe für November und Dezember durch den Bund zu verdanken.

Der ursprüngliche Wirtschaftsplan für 2020, der im Herbst 2019 beschlossen worden war, hatte noch Umsatzerlöse in Höhe von über 1,1 Mio. Euro vorgesehen. Erwartet worden war eine Umsatzsteigerung auch aufgrund der Erweiterung der Außengastronomie. Im Nachtragswirtschaftsplan unter Berücksichtigung des Lockdowns wurden die geplanten Umsatzerlöse um über eine halbe Million Euro zusammengestrichen. Am Ende lagen die Umsätze noch einmal mit knapp 33.000 Euro unter den zurückgesteckten Erwartungen und etwa 656.000 Euro unter dem ursprünglichen Ansatz. Die Bilanzunterlagen wurden an einen externen Wirtschaftsprüfer übergeben, eine Überprüfung ergab laut Beschlussvorlage keine Beanstandung.

Die Finanzlage der "Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei GmbH & Co. KG wird im Lagebericht "momentan noch als stabil" bezeichnet. Jedoch seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Ergebnis nicht absehbar.

Ausblick

Raumreservierungen liegen aktuell bis ins Jahr 2025 vor. Nach Klärung der Vereinbarkeit mit der Gemeindeordnung und Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe durch die Verwaltung wurde die Übernahme der Gastronomie in Eigenregie angegangen, nachdem diese bis Sommer 2018 noch verpachtet gewesen war. Der Bereich Gastronomie befinde sich "immer noch in der Aufbauphase" ist im Lagebericht weiter zu lesen.

Zu den anhaltend nachteiligen Auswirkungen der Corona-Pandemie zählt man, dass sich Kulturveranstalter aufgrund des Risikos aus der Branche zurückgezogen hätten und sich die Anzahl der Veranstalter somit reduziert habe. Besonders bei Kulturveranstaltungen mache sich Rückgang der Besucherzahlen bemerkbar. Im Übrigen würden Förderprogramme der Bundes- bzw. Landesregierung, die zur Hilfe der durch die Pandemie besonders betroffenen Betriebe aufgelegt worden waren, teilweise nur unzureichend greifen. Denn diese ließen Betriebe mit mehr als 25 Prozent Stimmanteilen in öffentlicher Hand außen vor. Die Alte Mälzerei kam somit weder in den Genuss der Corona-Soforthilfe noch der Überbrückungshilfe.

Erfreulicherweise profitiert das Kultur- und Tagungszentrum jedoch im Geschäftsjahr 2020 wie auch 2021 von Fördermitteln aus dem Programm "Neustart Kultur", welches die Bundesregierung aufgelegt hat. Abschließend sieht man sich "vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität für die Bewältigung von Risiken derzeit gut gerüstet". Allerdings stelle die Corona-Krise weiter eine "große Herausforderung" für den Betrieb des Kultur- und Tagungszentrums dar.