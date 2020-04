Mosbach. Im Rahmen von Gewährleistungsarbeiten werden in der Zeit vom 27. bis zum 30. April entlang der Landesstraße 527 zwischen Mosbach und Bergfeld die Kanäle überprüft. Hierzu wird die Landesstraße immer wieder in kurzen Abschnitten halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer Ampelanlage geregelt.