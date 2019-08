Mosbach. (ar/tml) Huch, das steht leer. Wer auf der Bundesstraße 27 durch Mosbach fuhr, für den war es ein gewohntes Bild: Die Schilder und Fahnen des Autohauses Röll - der Opel- und Ford-Vertretung. Mittlerweile sind sie verschwunden. "Seltsam", dachten da viele Mosbacher und wandten sich besorgt an unsere Lokalredaktion. Warum hat das Autohaus geschlossen, wie geht’s es mit dem Grundstück weiter?

Das Autohaus in Mosbach hat geschlossen. Im August war es soweit. Die betriebseigene Werkstatt des Autohauses schloss bereits Anfang Juli ihre Tore. Aber was sind die Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben.

Die RNZ fragte (mehrmals) bei dem Unternehmen nach, bekam aber bislang keine Auskunft. Indes schaffte die Firma Fakten und "zog die Zündschlüssel ab": Die Immobilie ist leer geräumt, die Fahnen und Schilder eingeholt und die Autos vom Gelände gefahren.

Dort, wo sich einst über Jahrzehnte die Opel-Vertretung in der Großen Kreisstadt befand, erinnert heute nur noch der leere Autosalon an die lange Geschichte. So bleibt die Hoffnung, dass in die Immobilie bald wieder Leben einkehrt.