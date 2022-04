Mosbach. (cao) Die Marienhöhe lädt mit ihrer kleinen Parkanlage und einem schönen Blick über die Fachwerkstadt Mosbach zum Verweilen ein. Doch von Ruhe kann nicht immer die Rede sein, bereits zum vierten Mal wurde sie gestört, wie Otto Hitzelberger, Vorsitzender des Bauförderungsvereins St. Cäcilia, anfang der Woche mitteilte: "Seit wenigen Tagen ist wieder eine Bank verschwunden. Die dritte Sitzgelegenheit wird abermals vermisst." Trotz ihrer bescheidenen Größe hat die Örtlichkeit bereits eine hohe Kriminalitätsrate zu verzeichnen, auch wenn es sich eher um Kavaliersdelikte handelte. Eine Chronologie der skurrilen Ereignisse:

> Die Mariensäule bildet den Mittelpunkt der kleinen Parkanlage. 1949 wurde die erste Madonna – eine Nachbildung der Statue des Straßburger Münsters – von der Pfarrgemeinde St. Cäcilia aufgestellt. Sichtlich in die Jahre gekommen, tauschte man die Skulptur am 3. Mai 2016 schließlich aus. Doch kaum stand die neue Mariensäule, überschlugen sich die Ereignisse: Nur wenige Tage später, am 13. Juni, stellten Parkbesucher fest, dass die rechte Hand der aus Muschelkalk gefertigten Statue fehlte. Offenbar war sie von einem Unbekannten abgebrochen und mitgenommen worden.

Acht Tage später wurde die Hand dann in einem Karton gemeinsam mit einem anonymen Brief am Pfarrbüro abgegeben. In dem Schreiben erklärten sich die Verursacher bereit, für den Schaden aufzukommen, was sich jedoch noch einige Monate hinzog. Schließlich wurde eine komplett neue Marien-Statue, geschaffen von Steinbildhauermeister Alan David Cassens, aufgestellt und von Pfarrer Stefan Rencsik geweiht. Neben der RNZ berichtete auch die Landesschau im SWR-Fernsehen über die bizarren Geschehnisse rund um die abgeschlagene Hand der Heiligen.

> Der zweite Vorfall ereignete sich im Herbst 2018: Eine der beiden von der Stadt Mosbach gestifteten Bänke war plötzlich weg. Umgehend wurde für Ersatz gesorgt, jemand – wer genau, lässt sich nicht mehr eruieren – stellte eine kleinere Bank mit Blick auf die Mariensäule auf. Der Diebstahl war schon fast vergessen, als ein Anwohner der Marienhöhe gar nicht weit von der Parkanlage entfernt im Garten eines Nachbars die fehlende Bank erblickte und die Polizei benachrichtigte. Der Besuch der Beamten zeigte Wirkung, statt zwei standen nunmehr drei Bänke am Fuße der Mariensäule.

> Keine zwölf Monate waren vergangen, da musste Otto Hitzelberger, der sich mit einigen Unterstützern um die Pflege des Ruheplatzes kümmert, erneut das Fehlen einer der Bänke, diesmal jener kleineren mit Blick auf die Säule, feststellen. Die Polizei ermittelte abermals, bis die Bank so plötzlich, wie sie verschwunden war, wieder an Ort und Stelle stand.

Nun war wieder jene, auf die Mariensäule gerichtete Bank verschwunden: "Eine Ruhebank entwendete eine bislang unbekannte Person zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche im Mosbacher Pappelweg", heißt es in der entsprechenden Polizeimeldung. "Langsam wird es wirklich etwas mysteriös, dass die Bank immer wieder verschwindet und aus heiterem Himmel dann wieder erscheint", so Otto Hitzelberger.

Am Freitag erreichte die RNZ dann ein Hinweis: In der Schlossgasse sei eine Bank aufgetaucht. Nach Bestätigung von Otto Hitzelberger, dass es sich um die vermisste Sitzgelegenheit handelt, packte die Redaktion kurzerhand selbst an – und brachte die Bank zurück.