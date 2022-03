Mosbach. (RNZ/stm) Vorsicht, Falle: Gewerbetreibende aus Mosbach bekommen derzeit Anrufe, E-Mails und Faxe, in der es um Anzeigenwerbung bzw. einen Brancheneintrag geht. "Liest man im Kleingedruckten, erkennt man, dass es sich um einen Vertrag auf zwei Jahre mit Kosten in Höhe von knapp 1800 Euro handelt", warnt die Pressesprecherin der Stadt Mosbach, Meike Wendt, die über diese "Angebote" unterrichtet wurde. Offeriert wird die Werbung von einem Unternehmen namens "Digi Medien GmbH" – mit Sitz in Delaware (USA). "Zudem erhielt mindestens eine örtliche Firma einen Anruf, in der es um Annoncen in der städtischen Broschüre ,Info aktuell’ geht", führt Wendt weiter aus. Da jene Broschüre aktuell jedoch nicht aufgelegt wird, sei auch in diesem Fall von einem betrügerischen Versuch auszugehen, sich Anzeigen(gelder) zu erschleichen.

Seitens der Stadt Mosbach betont man daher, dass man weder Auftraggeberin noch Kooperationspartnerin der genannten Anbieter ist. Angebote und mögliche Einträge sollten immer sorgfältig geprüft werden, rät Meike Wendt, ebenso vermeintliche Korrekturabzüge: "Vor allem sollte nicht vorschnell eine Unterschrift getätigt werden."

Im Zweifelsfall können sich Firmen gerne bei der Stadt Mosbach – per E-Mail: Presse@mosbach.de oder per Tel.: (0 62 61) 8 22 27 – informieren und erfahren, ob Anzeigenwerber im Auftrag der Stadt oder in Kooperation mit dieser fungieren. Oder eben, wie in den skizzierten Fällen, nicht.