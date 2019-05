Von Alexander Albrecht

Mosbach/Mannheim. Das kennt jeder: Man läuft durch die Straßen und plötzlich - igitt - klebt ein Kaugummi an der Schuhsohle. Nicht minder eklig ist es, das Ding wieder von den Tretern zu entfernen. Auch Klaus Götz ging es so, als er vor einigen Jahren beim Aussteigen aus der Bahn in einen Kaugummi trat. Aus dem Vorfall hat der gelernte Schlosser und Hobbytüftler eine Geschäftsidee entwickelt. Götz hat die "Gum-Wall" erfunden. Firmensitz der gleichnamigen GmbH ist der Mosbacher Stadtteil Reichenbuch. Das englische Wort "gum" heißt Kaugummi und "wall" ist die Wand.

Götz (47) hat sich die Erfindung für Deutschland und Europa patentieren lassen. Bereits in sieben Ländern gibt es solche "walls", demnächst soll Spanien hinzukommen. Die Idee: Wer sein Kaugummi zu Ende gekaut hat und entsorgen möchte, klebt es auf das in die "Mauer" eingespannte Papier, leicht zu erkennen an den vielen bunten Smileys. Wer das nicht möchte, kann das Kaugummi auch in einen Schlitz werfen.

Am St. Leoner See wurden im vergangenen Jahr bereits vier dieser Sammler aufgehängt. Die erste Phase verlief erfolgreich, an nur einem Tag holte Götz selbst 130 Kaugummis aus den vier Kästen. Im Rahmen eines Pilotprojekts hat jetzt auch die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) die "Wände" an mehreren Haltestellen in Ludwigshafen und einer am Mannheimer Maimarkt angebracht. Götz ist fest vom Erfolg überzeugt. "Wo die Gum-Wall hängt, fängt sie in der Regel zwischen 40 und 60 Prozent der entsorgten Kaugummis auf", berichtet der Tüftler. Das Personal der Verkehrsgesellschaft sorgt dafür, dass das Papier gewechselt wird, wenn der Bogen voll ist. "Saubere und gepflegte Haltestellen sind als Visitenkarte unseres Unternehmens wichtig, damit sich die Fahrgäste wohlfühlen", weiß Sonja Regenauer, die für das Projekt zuständige RNV-Mitarbeiterin. "Wir möchten nun erst einmal einen Erfahrungswert bekommen, wie die Kunden die Innovation nutzen und wie sich so die Sauberkeit verbessern lässt."

Regenauer räumt ein, dass nicht alle ihrer Kollegen von der "Gum-Wall" begeistert sind: "Durchgekaute Gummis öffentlich an Tafeln zu kleben, fanden viele eklig." Wie viel Geld die RNV jährlich dafür ausgebe, die Haltestellenböden von den klebrigen Hinterlassenschaften zu befreien, lasse sich nur schwer beziffern, sagt sie.

Götz wird konkreter und schätzt, dass es durchschnittlich 1,50 bis drei Euro koste, ein einziges Kaugummi zu entfernen. Schließlich müsse es oft aufwendig vereist werden, bis es sich vom Boden lösen lasse. Nach vier bis sechs Wochen will die RNV entscheiden, ob sie das Projekt fortsetzt. Ein Hingucker sind die "Gum-Walls" auf jeden Fall schon jetzt.